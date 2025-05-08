SGK, çalışmadan emekli olabilmenin detaylarını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların merakla beklediği çalışmadan emekli olabilme koşullarını açıkladı. Bu yeni düzenleme, emeklilik planları yapan vatandaşlar için önemli bir dönüm noktası olacak. SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmede, çalışmadan emekli olabilme şartlarının neler olduğu detaylı bir şekilde anlatıldı.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Sosyal güvenlik sisteminde bazı istisnai durumlar sayesinde herhangi bir işte fiilen çalışmadan da emeklilik hakkı elde etmek mümkün. Bu durum genellikle isteğe bağlı sigortalılık veya belirli sosyal yardım programları kapsamında gerçekleşiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI KİMLER OLABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi açıklamasına göre, isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların aşağıdaki koşulları taşıması gerekiyor:

18 yaşını doldurmuş olmak,

SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışmıyor olmak,

Sigortalı çalışıyorsa bile ayda 30 günden az çalışıyor olmak,

Malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Bu şartları taşıyanlar, SGK'ya bağlı olarak isteğe bağlı sigortalı olabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirebilir. Alternatif olarak, "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikamet ettikleri bölgedeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine şahsen başvuru yapmaları da mümkün.

EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ PRİM GÜNÜ: 9 BİN

İsteğe bağlı sigorta, 4B (Bağ-Kur) statüsünde değerlendirildiği için, sistemden emekli olmak isteyenlerin 9 bin prim günü (yaklaşık 25 yıl) tamamlaması gerekiyor. Bu süre boyunca prim ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren kişiler, yasal yaş şartını da sağladıklarında emekliliğe hak kazanabiliyor.

PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR?

İsteğe bağlı sigortalılar, ödeyecekleri prim tutarını belirlemede serbesttir. Ancak prim miktarı, prime esas kazanç sınırlarına bağlı olarak hesaplanır. SGK'ya göre, 2025 yılı için belirlenen oranlar şu şekilde:

Aylık asgari prim tutarı: 8.321,76 TL

Aylık en yüksek prim tutarı: 62.413 TL

Primler, sigortalının beyan ettiği kazancın %32'si oranında hesaplanır. Bu nedenle düşük prim ödeyenler daha düşük, yüksek prim ödeyenler ise daha yüksek emekli maaşı alır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR?

İsteğe bağlı sigortalılık, Bağ-Kur kapsamında değerlendirildiği için emeklilik yaşı da bu statüye göre belirleniyor. Mevzuata göre, prim gününü tamamlayan vatandaşlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır ve bu yaştan itibaren emekli aylığı almaya başlayabilir.

Kısacası, herhangi bir işverene bağlı çalışmadan da sosyal güvenlik sistemine katılmak ve emeklilik hakkı kazanmak mümkün. Ancak bunun için belirli sürelerde prim ödeme disiplini, yaş şartı ve SGK'nın belirlediği kriterlere uyum gerekiyor. Bu sistem, özellikle serbest meslek sahipleri, ev kadınları ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.