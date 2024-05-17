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SGK Başkanı Raci Kaya: Dijital dönüşümle hizmet kalitesi arttı

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, dijital dönüşümle birlikte hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıktığını belirtti. Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması programında konuşan Kaya, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin iş dünyasının refahını artıracağını vurguladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, "Ülkemizin her köşesine ulaşılabilir, adil ve kaliteli hizmet sunma misyonuyla hareket eden kurumumuz, dijital dönüşümle birlikte hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmıştır" dedi.

Her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan ' Sosyal Güvenlik Haftası' çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlandı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren SGK Başkanı Raci Kaya, 'Sosyal Güvenlik Haftası'nın Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki başarılarını kutlamanın yanı sıra, iş hayatında istihdamı teşvik eden unsurlarla birlikte emeklerini ortaya koyarak istikrar ve büyümeye katkıda bulunan sigortalıların önemini vurgulamak için bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

"Kurum personelimizin özverili çalışmaları bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır"

Kaya, sosyal güvenlik hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve başarılar elde edildiğini belirterek, "Kurum personelimizin özverili çalışmaları bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sizler, her gün büyük bir gayretle çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba göstermektesiniz. Burada belirtmek isterim ki, bizleri bu günlere taşıyan en büyük değer, siz değerli mesai arkadaşlarımızın fedakarca ortaya koydukları emekleridir. Bu nedenle sizlere minnettarlığımı sunuyor ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, bireylerin yanı sıra iş dünyasının da refahını artırır"

Sigortalıların ve işverenlerin katkıları olmadan sosyal güvenlik sisteminin tam anlamıyla işleyemeyeceğini söyleyen Kaya, "Sigortalılarımız emeklerinin karşılığını alırken, işverenlerimiz de çalışanlarına sağladıkları imkanlarla ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, bireylerin yanı sıra iş dünyasının da refahını artırır. İşverenlerle devlet arasındaki iş birliği, kayıtlı istihdamı teşvik eder ve iş ortamlarını geliştirir. İşletmelerin sürdürülebilirliği, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için zaruridir. İstihdam oluşturan işletmeler, ekonominin can damarlarıdır. Bu bilinçle, işverenlerin stratejileri ve yatırımlarının, ekonomik kalkınma ve sosyal refah açısından hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz. İşletmelerin istikrarlı büyümesi ve istihdam oluşturma kapasitelerinin artırılması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu vesileyle, tüm sigortalılarımıza ve işverenlerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Vatandaşlarımızın ve işletmelerin zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz"

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, paydaşlara daha etkili hizmet sunabilmek adına sürekli olarak hizmet kalitelerini arttırmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Kaya, "Bu kapsamda, teknolojik altyapımızı güçlendiriyor, dijital dönüşümün sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak sigortalı ve işverenlerimize daha hızlı ve etkili hizmet sunuyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde yapılandırarak, vatandaşlarımızın ve işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz, dijital dönüşümle birlikte hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmıştır"

Kaya, geçmişten bugüne, sosyal güvenlik alanında Türkiye'de gerçekleştirilen reformlar ve yapılan yatırımlar sayesinde, Türkiye'nin dünya çapında bir örnek haline geldiğini söyleyerek "Ülkemizin her köşesine ulaşılabilir, adil ve kaliteli hizmet sunma misyonuyla hareket eden kurumumuz, dijital dönüşümle birlikte hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmıştır. Ancak, bu başarılar elde edilirken yaşadığımız zorlu süreçleri de unutmamak gerekir. Pandemi, deprem felaketi, küresel ekonomik kriz gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık. Bu zorlu dönemlerde dahi sosyal güvenlik sistemimiz milletimizin güvenini kazanmış ve dünya ülkelerinin takdirini toplamıştır" diye konuştu.

Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasıyla devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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