Selçuk Bayraktar, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın kanatları takılmış son halini paylaştı
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin yeni fotoğraflarını paylaşarak "Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lerin mucidi Selçuk Bayraktar, daha önce "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" diyerek müjdelediği MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
Üretim hattına giren MİUS'un kanatları takılmış yeni gövde görselini paylaşan Bayraktar, "Pazar günü sülale boyu toplandık. Akıncı kareye sığmadı, maketi geldi. Cezeri isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.
Baykar Bayraktar MİUS ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi (kısa adıyla: MİUS), Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.
Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:
- Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)
- Seyir Süresi: 5 Saat
- Maksimum İrtifa: 40.000 ft (12.000 m)
- Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)
- Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış
- İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet
- Düşük Radar İzi
- Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)
- Akıllı Filo Otonomisi
- İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023