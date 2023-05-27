Seçimlere saatler kala Kılıçdaroğlu'nun son müjdesi çiftçilere: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak

Geçtiğimiz günlerde, "Hükümet buğday taban fiyatlarını açıklamazsa ben açıklayacağım" diyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çiftçilere SMS göndereceğini ancak engel olunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım." dedi.

Yarın gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerine saatler kala paylaşımlarına devam eden Millet İttifaskı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez çiftçilere seslendi. Çiftçilere göndereceği SMS'in engellendiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde uygulayacakları buğday taban fiyatını duyurdu.

"BUĞDAY TABAN FİYATI EN AZ 13 TL OLACAK"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım."

"AMİK OVASI DÜNYANIN EN VERİMLİ OVALARINDAN BİRİ"

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin buğday taban fiyatlarını açıklamazsa kendisinin açıklayacağını belirtmişti. Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım.

"ÇIKIN AÇIKLAYIN"

Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım. Şimdiden söylüyorum, çıkın açıklayın. Belediyelerimiz, depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşlarımıza hizmet etti. Hiçbir ayrımcılık yapmadık. Bütün belediye başkanlarımıza yürükten teşekkür ediyorum. Sandığa gitmeyi unutmayın! Oy kullanmayı unutmayın! Vatanseverliğinizi unutmayın! Vatanseverlik oy kullanmaktır! Vatanseverlik huzuru sağlayan bütün koşulları hazırlamaktır!"