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Savunma sanayii ihracatında temmuz rekoru: 1,12 milyar dolar

Savunma sanayii ihracatında temmuz rekoru: 1,12 milyar dolar
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının temmuz ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 26,2 artışla 5,8 milyar dolar, son 12 aylık ihracat ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Görgün, bu başarının ekosistemin ortak emeğinin ürünü olduğunu ve Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığını gösterdiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 1,12 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Sektörün ihracattaki istikrarlı yükselişini temmuz ayında da sürdürdüğünü belirten Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımız Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mühendislik yetkinliğini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü daha ileri taşıyarak ihracattaki istikrarlı yükselişi sürdürdüklerini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında savunma sanayii ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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