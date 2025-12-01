Haberler

Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Kullanımına Karşı Yoğun Denetim

Güncelleme:
Dicle Elektrik ekipleri, Şanlıurfa'da son bir haftada 15 mahallede ısınma amaçlı kaçak elektrik kullanan 2 bin 626 abone tespit etti. Yapay zeka ve dron ile yapılan denetimlerle kaçak kullanımının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren kaçak elektrik tüketimine karşı teknoloji destekli denetimlerini yoğunlaştırdı. Son bir haftada 15 mahallede yapılan kontrollerde, ısınma amaçlı kaçak elektrik kullanan 2 bin 626 abone tespit edildi.

Yapay zeka destekli analizler, dron kontrolleri ve jandarma destekli saha ekipleriyle sürdürülen çalışmalar, özellikle kırsal mahallelerde yoğunlaştırıldı. Dicle Elektrik yetkilileri, havaların soğumasıyla birlikte özellikle ısınma amacıyla kaçak kullanımın tekrar artış eğilimine geçtiğini belirtti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Kaçak elektrik kullanımı yalnızca yasa dışı bir davranış olmakla birlikte tüm elektrik şebekenin dengesini bozarak arızalara ve kesintilere neden oluyor. Bu durumdan en çok etkilenen ise elektrik faturalarını düzenli ödeyen ve yasal yollardan elektrik kullanan aboneler oluyor. Biz bu adaletsizliğe karşı mücadelemizi tüm imkanlarımızla yürütüyoruz" denildi.

Yapay zeka destekli tespit

Dicle Elektrik, sahada yürütülen çalışmalarda teknolojik imkanlardan da yararlanıyor. Kaçak kullanımın yoğun olduğu bölgeler, yapay zeka ile analiz edilerek hem havadan hem karadan kontrol altına alınıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerine bağlı toplam 15 kırsal mahallede gerçekleştirilen son kontrollerde sadece kırsalda 140 abonenin kaçak elektrik kullandığı belirlendi. İl genelinde ise bu sayı 2 bin 626'ya ulaştı.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kırsal ve şehir merkezlerinde eş zamanlı denetimlerin artırıldığına dikkat çekilerek, "Özellikle yapay zeka destekli analizlerle en doğru noktaları tespit ediyor, denetim ekiplerimizi bu alanlara yönlendiriyoruz. Kaçak elektrikle mücadelede kararlıyız. Kayıpsız ve kesintisiz enerji hedefimize ulaşmak için teknolojiden faydalanmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA

