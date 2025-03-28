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Şanlıurfa'da Devlet Su İşleri'ne Ait 3 Taşınmaz Satışa Çıkıyor

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 3 taşınmaz için açık artırma ihalesi yapılacak. İhaleler 8 ve 9 Nisan'da düzenlenecek.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait 3 taşınmaz satılacak.

DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti DSİ'ye ait Bozova'daki Eskin Mahallesi'nde iki, Karapınar Mahallesi'nde bir olmak üzere 3 tarlanın satış ihalesi açık artırma usulüyle yapılacak.

İhaleler, Eskin Mahallesi'ndeki taşınmazlar için 8 Nisan'da, Karapınar Mahallesi'ndeki için 9 Nisan'da, DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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