SANKON Heyeti KKTC'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla iş dünyasından oluşan bir heyetle KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu yaptığı konuşmada, SANKON olarak Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, bu ilişkileri güçlendirmek adına KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cevahiroğlu, Türk şirketleri olarak KKTC'nin ekonomik kalkınmasında öncelikli projelerde görev ve sorumluluk almaya hazırız olduklarını da sözlerine ekledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC'nin ekonomik ve ticari gelişmeleri hakkında heyete bilgiler verdi. Ülke ekonomilerinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere de değinerek, "Türkiye bizim anavatanımızdır. Çok güçlü ilişkilere sahibiz ve bu ilişkilerimiz her geçen gün daha da ileri seviyelere taşınmaktadır" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref salonunda gerçekleşen görüşmede Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşe Milletvekili Ahmet Savaşan da hazır bulundu. - İSTANBUL