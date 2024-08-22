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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Niğde'ye geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde'ye gelerek inceleme, açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Bakan Kacır, Niğde Valiliği'ni ziyaret ederek kentin sanayi ve teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenlere katılan Bakan Kacır, yapılan ve yapılması planlanan yatırımların önemini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, inceleme, açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Niğde'ye geldi.

İlk olarak Niğde Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Cahit Çelik'ten kentin sanayi ve teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır valilik ziyaretinin ardından Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen temel atma ve resmi açılış törenine geçti. Niğde OSB'de düzenlenen törende yatırım büyüklüğünün 5,1 milyar lirayı aşan 15 tesisin ve 15,1 milyar lira yatırım hedefiyle temelini atılan 11 tesisin kente hayırlı olmasını dileyen Bakan Kacır, bu yatırımların hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Kacır yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünyanın içinden geçtiği buhranlı süreçte bölgesinde güç sahibi, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye olarak sağlam adımlarla, iradeli ve kararlı bir şekilde büyüme ve kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye' istikametinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz istikametinde; 'Aşkla çalışan yorulmaz! Bize yorulmak, pes etmek yakışmaz!' diyoruz. 22 yılda Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardık. 4 küresel tedarik zincirlerinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, yaşadığımız deprem felaketlerine rağmen 261,5 milyar dolarla ihracatımızda tarihi bir rekora imza attık. Son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü AR-GE ekosistemiyle sayısız vizyon projeye imza attık. Savunma sanayinde tarihin en büyük yerlileşme hamlesini başlattık. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkeyi, kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, insansız hava araçlarını üretebilen ülkelerden biri haline dönüştürdük. 5 savunma sanayinde yakaladığımız ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara taşıdık. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG'u milletimizin hizmetine sunduk. Bu gurur tablosunda aslan payı elbette ki Türk sanayisinindir. Üretiminin lokomotifi organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma davamızda etken gücümüzdür."

Açılış ve temel atma töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'de 2005 yılında yaklaşık 13 milyon metrekare olan sanayi alanının 6 kat artarak yaklaşık 77 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. Vali Çelik, "Niğde güçlü olduğu madencilik, gıda ve tekstil sanayisiyle birlikte yeni açılan sanayi alanlarında üretimlerin başlamasıyla nitelikli bir sıçrama yapmayı hedeflemektedir. Bu hedef, şehrin hem tarımsal üretim potansiyeli hem sanayi altyapısı hem de Niğde'de üretilen mamul ürünlerin iç ve dış pazarlara erişimini sağlayacak ulaştırma ağı ile uyumlu ve gerçekleştirilebilir bir hedeftir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise Niğde'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar için Bakan Kacır'a ve emeği geçenlere teşekkür ederken, önümüzdeki dönemde teknolojik düzeyi yüksek alanlarda faaliyet gösteren firmaların gelmesi ile nitelikli istihdamın kente kazandırılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Niğde OSB'de faaliyete geçen 15 fabrikanın resmi açılışı yapıldı, 11 fabrikanın ise temel atma töreni gerçekleştirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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