Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerine yatırım yapmaya davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederek, kısa süre içinde "Techvisa" programıyla bu alanda uluslararası girişimleri ülkeye çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kacır, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Tech.EU Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal kalkınma, sürdürülebilir bir gelecek ve daha adil bir dünya için teknolojiye erişimin kritik önemde olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle güçlü bir startup ve inovasyon ekosistemine sahip olmanın Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde yer aldığını söyleyen Kacır, Türkiye ekonomisini daha yüksek teknolojili ve inovasyon odaklı bir yola sokmayı hedeflediklerini ve sağlam bir teknoloji ekosistemi inşa ederek temelleri attıklarını anlattı.

Kacır, son 22 yılda Türkiye'de teknoparkların sayısının 2'den 102'ye çıktığını kaydederek, Türkiye'nin teknoparklarında 10 binin üzerinde şirketin AR-GE ve inovasyona odaklandığını bildirdi.

Türk özel sektörünün 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezine ev sahipliği yaptığını, 2000'li yıllarda 29 bin olan AR-GE personeli sayısının 272 bine ulaştığını ifade eden Kacır, "Bu etkileyici gelişme Türkiye'nin sağladığı destekler ve teşviklerle oldu." dedi.

Kacır, Türkiye'nin dron teknolojilerindeki liderliğinin bu alandaki yaklaşımının en iyi örneklerinden olduğunu vurgulayarak, "Savunma teknolojisindeki başarımız bize cesur vizyonları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi ve kayda değer atılımları nasıl başarabileceğimizi gösterdi. Şimdi odak noktamız bu başarı öyküsünü diğer sektörlerde de tekrarlamak." diye konuştu.

Togg'un, bu alandaki dönüşümün işaret fişeklerinden biri olduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Togg, elektrikli ve akıllı bir otomobilden çok daha fazlası. Bir Türk markası tarafından Türkiye'de üretildi ve Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ediyor. Bu dönüşüm mobilite girişimleri için de bir destek olacak. Togg, halihazırda 30'dan fazla farklı startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojideki değişikliklerin yenilik yapmamız ve başarılı olmamız için benzersiz fırsatlar yarattığının farkındayız. Bu nedenle güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası."

"Türk girişim ekosistemi 'Avrupa teknolojisinin yıldızı"

Bakan Kacır, Türk girişim ekosisteminin "Avrupa teknolojisinin yıldızı" olarak tanımlandığına dikkati çekti.

Türkiye'de 2019'da unicorn olmadığını, şu an 7 Turcorn bulunduğunu söyleyen Kacır, Türkiye'nin sadece startup şirketleri için değil, aynı zamanda "scale up" şirketler için de önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Kacır, Türkiye'de unicorn potansiyeli olan yüzlerce startup şirket bulunduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin, unicorn şirket sayısını artırmak için çeşitli destekler sağladığını ve Turcorn100'ün bu kapsamdaki milli vizyon projesi olduğunu dile getiren Kacır, ülkenin genç insan kaynağının küresel alanda en önemli rekabet güçlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 2008'den beri düzenlendiğini ve gençlere teknoloji geliştirme fırsatı tanındığını aktardı.

Bu kapsamda en büyük yatırımı insan kaynağına yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Kacır, "Sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya ve gelecek vadeden bu girişimlere yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Kacır, ayrıca kısa süre içinde "Techvisa" programını duyuracaklarını, böylece teknoloji alanındaki yetenekleri ve girişimleri ülkeye davet edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Kacır, konuşmasının ardından, zirve alanındaki Türk ve uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.