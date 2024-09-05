Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB yönetmeliği değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeliği değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, hedeflerinin sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak ve organize sanayi bölgelerinin kaynak geliştirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) yönetmeliği değişikliğiyle ilgili, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak, organize sanayi bölgelerinin ön tahsis yoluyla kaynak geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaktır." dedi.

Kacır, Samsun'da Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlediği basın toplantısında, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmiş planını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Organize Kurulu üyesi bakanların katılımıyla kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Daha sonra Samsun'a geldiklerini anlatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Samsun, sanayi ve teknoloji yol haritamızda önümüzdeki dönemde çok önemli, çok kıymetli yeri olan bir şehrimiz. Arzu ediyoruz ki Samsun, nasıl Güneydoğu Anadolu Bölgemiz'de Gaziantep, Akdeniz Bölgemiz'de Mersin lokomotif şehirler olarak bölgenin kalkınmasına üreten şehirler rolüyle öncülük ediyorsa, inşallah önümüzdeki dönemde hem Orta Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olarak hem de tüm Karadeniz Bölgesi'nin öncü şehri olarak özellikle kurduğumuz yeni organize sanayi bölgeleriyle bu rolü üstlensin. İnşallah önümüzdeki dönemde sayısını 10'a yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerinde hem Türk hem uluslararası yatırımcıların büyük ölçekli yatırımlarını hızlandırmaya gayret edeceğiz. Buraya gelmeden önce Havza Osb'ye uğradık ki orayı inşallah önümüzdeki dönemde 10 milyon metrekarelik dev bir organize sanayi bölgesi haline getirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, OSB yönetmeliğinde bir değişiklik yayımladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aslında reform niteliğinde değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmış olduk. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak, organize sanayi bölgelerinin ön tahsis yoluyla kaynak geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaktır. Böylelikle kamulaştırma ve altyapı inşaat süreçlerini daha hızlı şekilde tamamlamayı amaçlıyoruz. Türkiye'deki tüm OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş tüm sanayi alanı envanterinin her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin erişimine çevrim içi ortamda açılmasını sağlayacağız. Böylelikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm OSB'lerinde sanayi yatırımlarının hızlanmasına vesile olacağız."

OSB'lerdeki tahsis koşullarını şeffaflık anlayışı içinde tüm yatırımcılara OSB yönetimlerinin duyurmasını zorunlu kıldıklarına işaret eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgeleri oluşturulmasının bugünkü yönetmenlik değişikliğiyle önünü açmış olduk. Yine OSB'lerde kuruluş ve genişleme süreçlerinde stratejik yatırımlar için rezerv alanları oluşturmasını da yönetmenlik değişikliği kapsamında öngörüyoruz. OSB'lerde gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz devir veya kiralama işlemleri konusunda çok daha sıkı tedbirler alacağız ve bunlara asla izin vermeyeceğiz. Yine tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanımlanmış sürelere uyum konusunda da ilave tedbirleri yönetmenlik değişikliğiyle almış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimiz ki sayısı 360'a erişti hem endüstri bölgelerimiz ki bugün Türkiye'de 45 endüstri bölgemiz var, Türkiye'nin üretim gücünün lokomotifi olmayı sürdüreceğiz."

Bakan Kacır, Samsun'un önümüzdeki dönemlerde özellikle otomotiv, makine ve savunma sanayisi gibi yüksek katma değerli alanlarda, yine Samsun'un dünya çapında öncü olduğu tıbbi cihaz üretimi gibi alanlarda hem uluslararası alandan hem Türkiye'den yatırımların daha hızlı şekilde hayat bulduğu şehir olması için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kacır, daha sonra Samsun TSO'da iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Teknoloji Ekonomi samsun Güncel OSB

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne?

"Benim suçum ne? 73 kere randevu istedim vermediniz"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen kimdir? Osimhen kaç yaşında, mevkisi ne? Osimhen değeri 100 milyon mu? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Selçuklu, Beyşehir 5-6 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Araban 5-6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 5 Eylül EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Azerbaycan İsveç maçı CANLI izle! (FULL HD) Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Kozan, Sarıçam 5-6 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games problem mi var 5 Eylül Perşembe? Epic Games kütüphane nerede? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Kumluca 5-6 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Seferihisar, Tire 5-6 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title