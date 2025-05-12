Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TSE'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), ithalat denetimleri kapsamında 5 bin ürünün Türkiye'ye girişini engellediğini belirtti.

TSE'nin 64. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, kurumun Genel Kurul Salonu'nda yapıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki güçlü uygunluk değerlendirme altyapısını, müteşebbislerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve ülke sınırları içindeki adil ticaretin teminatı olarak gördüklerini bildirerek, "Belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleri ile çağın ihtiyaçlarına uygun standartlarla TSE, vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin destekçisi olmaya devam ediyor." dedi.

TSE'nin, geçen yıl uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve raporla girişimcilerin ve vatandaşların güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını teminat altına aldığına işaret eden Kacır, "Sanayicilerimizin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. 'Türk Malı' damgasının dünya pazarlarında kaliteyle özdeşleşmesini sağladı. TSE, ithalat kontrolleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün Türkiye'ye girişini engelledi." diye konuştu.

Kacır, tüketicilerin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini teminat altına alan bu denetimleri, aynı zamanda yerli üreticiyi haksız rekabete karşı koruyan stratejik bir araç olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Son bir yılda düzenlediği 1000'e yakın eğitim programıyla enstitünün, 22 bin vatandaşın yetkinliğini belgeleyerek nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağladığını ifade eden Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Standardizasyon kültürünün toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenmesini destekledi. Düzenlediği 48 helal uygunluk belgesiyle, vatandaşlarımızın inanç ve değerleriyle örtüşen ürün ve hizmetlere güvenle ulaşmasını mümkün kıldı. Bu alandaki yetkinliğiyle de Türkiye'nin küresel helal ekonomisindeki yükselişine güçlü destek verdi. Enstitümüz, ülkemizin küresel standartların oluşturulmasında aktif rol üstlenmesi için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmeye devam ediyor. Bugün yapay zekadan kuantum teknolojilerine, anti-sismik cihazlardan gemi ve denizcilik sistemlerine geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 161 ayna komite ve bu komitelerde görev yapan 2 bin 780 uzman, TSE'nin rehberliğinde küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sunuyor."

17 OSB "Yeşil OSB" olarak tescillendi

Kacır, enstitünün, sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıran kurumlar arasında yer aldığına işaret ederek, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sertifikasyon Sistemi ile bu bölgelerin "yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına" dönüştürüldüğünü aktardı.

Bugüne kadar çevresel sürdürülebilirliği esas alan üretim anlayışını benimseyen 17 OSB'yi "Yeşil OSB" olarak tescillediklerini anlatan Kacır, "Enstitümüz, ürün karbon ve su ayak izi ile su verimliliği yönetimi ve binalarda ısı yalıtımı gibi alanlarda devreye aldığı yeni standartlarla, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlemesine ve iklim taahhütlerini yerine getirmesine de güçlü katkı sunuyor. Savunma sanayisinden demir yolu sistemlerine, rüzgar ve nükleer enerji santrallerine kadar birçok stratejik alanda sunduğu uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yüksek teknolojili ve kritik sektörlerde yerli üretimi destekliyor. Enstitümüzün yapı denetim kuruluşu olarak görev aldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde sunduğu test, gözetim ve teknik eğitim hizmetlerinin yalnızca yerli üretime sağladığı katkı 664 milyon dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı tamamlanmak üzere olan birinci güç ünitesinin işletmeye alınmasına yönelik nihai kontrol hizmetlerin de yine enstitü tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Yaklaşık 200 başlıkta hizmet veren TSE'nin, sahip olduğu kurumsal birikim ve teknik yetkinlikle ülkenin kalkınmasını desteklemeye devam edeceğini belirten Kacır, "Sanayicilerimizin bugün yurt dışında yüksek maliyetlerle ve uzun bekleme süreleriyle ulaştığı pek çok kritik test ve deney hizmetini, yakında hizmete alacağımız Ankara Kalite Kampüsü'müzde uygun maliyetle, yüksek hız ve güvenilirlikle sunacağız. Deney, test ve kalibrasyon altyapısıyla yalnızca ülkemizin değil, yakın coğrafyamızın da ihtiyaçlarına cevap verecek bu yatırım sayesinde TSE'yi küresel uygunluk değerlendirme pazarında güçlü ve etkili bir bölgesel oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kacır, dünyanın, siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden kurulduğu, ticaretin ve teknolojinin küresel stratejik rekabetin ana eksenine yerleştiği tarihsel bir eşikte olduğunu söyledi.

Yapay zekadan kuantuma, enerji teknolojilerinden biyoteknolojiye kadar pek çok kritik alanda teknolojik üstünlük mücadelesinin "teknoloji savaşı" olarak nitelendirilebilecek düzeye ulaştığının altını çizen Kacır, "Yenilikçi teknolojilerle şekillenecek geleceğin dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler, uluslararası normların, standartların ve kuralların yazıldığı masaları her geçen gün şiddetlenen bu savaşın önemli bir cephesi olarak görüyor. TSE, dijital teknolojilerden döngüsel ekonomiye, eko-tasarımdan iklim dostu üretime kadar birçok alanda sunduğu standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle, sanayimizin ikiz dönüşümüne yön veren bir aktör olacak. Sahip olduğu bilgi birikimi ve kurumsal kapasiteyi Türk Devletleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak ülkemizin bölgesel ekonomik işbirliklerini derinleştirecek." diye konuştu.

"TSE'nin kurumsal yapısını güçlü, etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız"

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de TSE'nin, yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yerli standart altyapısını kurarak, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları için ulusal standart setleri oluşturarak ve akıllı üretim süreçlerini belgelendirerek sanayiye yön veren etkin bir kurum olmayı sürdüreceğini söyledi.

Çevre dostu üretimi teşvik eden standartların yaygınlaştırılması ile yeşil dönüşüme katkı sağlanmasının, enstitünün öncelikleri arasında olacağına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayicimizin yanında yer alacak, yeni belgelendirme modelleriyle ihracat kapasitesini destekleyeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına TSE'nin kurumsal yapısını da daha güçlü, etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız. İş süreçlerimizi sadeleştirerek sanayicimize hız ve güven sunacak, test, muayene ve belgelendirme altyapımızı güçlendirerek uluslararası ölçekte rekabet edebilir bir kapasiteyi inşa edeceğiz. İthalat denetimlerinde süreç bazlı analizlere geçerek, işlemleri yalınlaştırdık ve hizmet sunumundaki etkinliği artırdık. Bu sayede zaman ve kaynak açısından önemli kazanımlar sağladık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin türbin adası için Almanya'da üretilen ürünlerin test ve son kontrolleri enstitümüz tarafından gerçekleştirildi. Enstitümüzde dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerle yıllık ortalama 33 milyon liralık tasarruf sağladık. 2027'de ISO Genel Kurulu'na İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. "