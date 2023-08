Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ'lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'mızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ'lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'mızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Kacır, Deprem Bölgesi Yatırımları Fırat Kalkınma Ajansı İmza Töreni'ndeki konuşmasında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamındaki projelerin imza töreninde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya'nın yakın zamanda çok ağır bir sınavdan geçtiğini belirten Kacır, 6 Şubat'ta 11 şehri ağır bir yıkıma uğratan deprem felaketinden en fazla etkilenen illerden birinin de Malatya olduğunu söyledi.

Asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde felaketin yaralarını sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ederek harekete geçtiklerini hatırlatan Kacır, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için durmadan dinlenmeden çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Kacır, şehirlerin kimlikleriyle yaşadığını dile getirerek, "Malatya'nın da kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehri ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz. Tabii, Malatya için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, şehrimizi her yönüyle eskisinden daha güçlü hale getirmek, buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu çalışmaları yerinde görmek, depremzedelerimizin, esnafımızın, sanayicilerimizin dertlerini dinleyebilmek, onların bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına Hatay'a ziyaretimiz oldu. Orada da ifade ettiğim üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürecek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Özel destek programlarıyla bölgeye katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve elbette bölgesel kalkınma projeleriyle deprem bölgesinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Özel destek programlarıyla bölgemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki diğer illerde uyguladığımız üzere yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Malatya'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 417 Yatırım Teşvik Belgesi'nin süresini depremin hemen sonrasında herhangi bir talep almaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen 90 yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Malatya'mız dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi haline getirebilmek adına deprem bölgesine gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz, kar payı desteği uygulaması da ihtiva eden en kapsamlı yatırım teşvik paketimizi sağladık. Teşvik paketimizle birlikte depremden bu yana Malatya'mızda 9 bin 351 vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 3 milyar 100 milyon lirayı bulan 135 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledik."

"Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayiyi yeniden ayağa kaldıracağız." diyen Kacır, şunları söyledi:

"Bakanlığımızca Deprem Bölgesi Projeleri kapsamında Malatya ilimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yeşilyurt'ta 327 hektar büyüklüğünde bir yeri sanayi alanı olarak ilan etti. İş yerleri hasar görmüş üreticilerimizi tekrar üretime döndürmek için Malatya 1. OSB'de 167 yeni iş yeri yapım işi için ihale çalışmalarına da başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Malatya Yeşilyurt Sanayi Alanı'nda yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira proje tutarı olan 714 iş yerinin de yapımını başlattık. Hedefimiz, en fazla 8 ay içinde bu iş yerlerinin yapımını tamamlamak ve elbette bu 714 iş yeri rakamını daha ileri düzeylere de çıkarmak. Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ'lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'mızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm KOSGEB borçlarını sildik. Depremin hemen ardından iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla Acil Destek Kredisi başlattık. Destek programımızdan sadece Malatya'mızda 1287 işletme yararlandı. 433 milyon liralık krediden istifade etme imkanına kavuştu. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Dünya Bankası ile birlikte 450 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Böylece Malatya'da hasar durumuna ve firma ölçeğine göre mikro ölçekli tek kişilik işletmelerden başlamak üzere 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize destek sunacağız. İlk 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunduğumuz destek kredisinin süresi 36 ay olacak."

Bakan Kacır, kentte ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen bölgelerde altyapının iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirlerin alınması amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı kalkınma ajanslarımız eliyle uygulamaya aldık. Malatya'nın altyapısının ve yaşam kalitesinin hızla iyileştirilmesi, ekonomik toparlanma ve büyümesine yönelik Bölge Kalkınma İdaremiz DAP ve Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete çok farklı alanlarda projeler geliştirdik. Hazır giyim üreticilerimizi ve atölyelerde çalışan kardeşlerimizi desteklemek, üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak için inşa ettiğimiz Battalgazi Millet Bahçesi Tekstilpark, evlerini kaybeden aileler için sosyal merkezler oluşturan Deprem Sonrası Sosyo-Ekonomik Hayata Geçişin Sağlanması Projesi, depremde iş yerlerini kaybeden kuyumcu esnaflarımız için hayata geçirdiğimiz Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısı, desteklerimizle inşa edilen Ankara Esnaf Çarşısı, Kayısı Bahçelerinde Hasat Kullanımı Projesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kaba yem ihtiyacını giderecek Kaba Yem Üretim Tesisi, bunlardan yalnızca bazıları..."

5 proje için imza atıldı

Bugün de şehrin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunacak projelerin imzalarını attıklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Malatya'mız için 5 projenin sözleşmesini bugün burada imzalıyoruz. Yeşilyurt'ta 2 müzemizin restorasyonu, hasarlı ticari alanlarımızın iyileştirilmesi, Malatya'da Sokak Hayvanları Barınak Projesi, Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi ve Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkasının 2. Etabı Malatya'mıza şimdiden hayırlı olsun. Bu projelerle birlikte şehrimizin hafızasını diriltirken ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi, ilimizde tarımsal üretimi canlı tutmayı, tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlamakta. Deprem Sonrası Hasar Alan Ticari Alanların İyileştirilmesi Projesi, şehrimizin tarihi merkezinde yer alan küçük esnafa kalıcı yeni iş yerleri sağlayacak. Yeşilyurt'ta 2 müzenin restorasyonunu gerçekleştirerek Malatya'nın hasar gören, yıkılan turizm değerlerini tekrar inşa edecek, turizme kazandıracağız. Malatya'da Sokak Hayvanları Barınak Projesi ile sokak hayvanlarımızın zarar gören barınaklarını yeniden inşa edeceğiz.

Depremde iş yeri zarar gören sanayicilerimize yeni üretim alanları oluşturmak için bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Daha önce ilk etabını yine Malatya 1. OSB'de gerçekleştirdiğimiz fabrika kuluçkalarının 2. etabını da bu projeyle hayata geçireceğiz. 15 bin metrekare alanda 250 metrekarelik 60 sanayi iş yerini inşa edeceğiz. Bu iş yerlerini gıda, tekstil, konfeksiyon, ağaç işleri, mobilya, metal, makine gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize tahsis edeceğiz. Şimdi buradan da bir müjdeyi vereyim; inşaat ve yapım maliyetlerini de dikkate alarak bu projenin bütçesini 110 milyon liradan 165 milyon liraya bugün itibarıyla çıkarıyoruz. Bu projemizi de inşallah yine bir yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün imzasını attığımız 5 proje ile şehrimize yaklaşık 211 milyon lira daha destek sağlayacağız. Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından 6 Şubat'tan itibaren son 6 aylık dönemde Malatya'da 15 projeye yaklaşık 302 milyon lira ve DAP tarafından afet sonrası ivedi olarak hazırlanan projelere de yaklaşık 50 milyon lira destek sağlamış olduk. İnşallah bu projeler ile birlikte Malatya'mız ilerde çok daha iyi bir konumda yer alacak. Depremin yaralarını sarmakla kalmayacağız, şehrimizin hafızasını, ekonomisini yeniden canlandıracağız."

Malatyalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini herkese ilan ettiğini söyleyen Bakan Kacır, "Bırakın milletten kırık not alanlar çekememezlik yapmaya devam etsinler. Biz kendi bildiğimiz yolda milletimiz için bu güzel ülke için vatanımız için durmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, yürüttüğümüz tüm projelerin ülkemiz ve Malatya için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra projelere ilişkin sözleşmeler imzalandı.

Programa, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder katıldı.

Öte yandan, Bakan Kacır, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapılan Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na da iştirak etti.