Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne (AB) fayda sağlayacağını belirterek, vize serbestisi konusunda da Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerektiğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne (AB) fayda sağlayacağını belirterek, vize serbestisi konusunda da Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerektiğini kaydetti.

Kacır, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile yaptığı görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

AB Komisyonunun 3 üyesiyle bugün Brüksel'de görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Kacır, Araştırma ve Yenilikten Sorumlu Komisyon Üyesi Ivanova ile Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanlarında AB ile işbirliği yürüttüğü programları ele aldıklarını belirtti.

Kacır, "Hali hazırda Ufuk Avrupa programında Türkiye çok önemli bir paydaş olarak rol üstleniyor. Ufuk 2020 programının da ötesinde bir başarıyı Ufuk Avrupa'da hali hazırda Türkiye araştırma ve yenilik ekosistemi elde etmiş oldu. Türk araştırmacılarımız, firmalarımız, girişimcilerimiz Ufuk Avrupa'da 3 yıl içerisinde Ufuk 2020'de 7 yılda elde ettiklerine yakın bir netice elde etti." dedi.

Bu başarıda Türkiye'nin özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiği AR-GE yatırımlarının etkisi olduğuna işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye muazzam bir araştırma ve yenilik ekosistemi inşa etti. Sayıları 100'ü aşan teknoparkalarımızda 10 bine yakın firmamız, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimiz, sayıları 200'ü aşan üniversitelerimiz, 23 araştırma üniversitemiz, 3 bine yakın teknoparkımızda yer alan startuplarımızla muazzam bir yenilik ve AR-GE ekosistemi inşa ettik. Bu ekosistem AB programlarında bugün pek çok araştırma geliştirme projesine öncülük eder hale geldi. Önümüzdeki dönemde bu programlarda daha güçlü şekilde var olabilmek, AB-Türkiye ilişkilerini bu perspektifte geliştirebilmek bizim için çok değerli olacak."

AB ile Türkiye'de yüksek düzeyli diyalog toplantısı yapılacak

Bakan Kacır, Ivanova ile yakın zamanda yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının bir sonraki toplantısını Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Önümüzdeki aylarda Türkiye'de bu toplantıyı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Yapılacak toplantıda özellikle yüksek teknoloji alanlarında Türkiye-AB işbirliklerini güçlendirmeye yönelik ekosistem paydaşlarını bir araya getireceklerini anlatan Kacır, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa'nın parlayan bir teknoloji ülkesi; araştırma, geliştirme ve yenilik ülkesi olmasını sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Varhelyi ile de bir toplantı yaptığına değinerek,"Önümüzde AB Zirvesi var. Varhelyi'nin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell ile birlikte yürüttüğü çalışmalar özellikle bu zirvede Türkiye'nin AB üyelik sürecine önemli katkılar sunacak. Bu konuda ümit ediyorum ki çok iyi bir noktaya yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin kattığı değer hissediliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AB'nin, her geçen gün Türkiye'nin Avrupa'ya ve AB'ye kattığı değeri daha güçlü şekilde fark ettiğini ve hissettiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye her ne kadar henüz AB üyesi olmasa da Avrupa'nın tabii bir üyesi ve Avrupa ailesinin aslında bir parçası. Biz, Avrupa değer zincirlerinde çok önemli bir rol ve sorumluluk üstleniyoruz. Bugün pek çok ürünün üretim süreçlerinde Türk firmaları çok kritik roller üstleniyor. Bazı alanlarda Avrupa'nın üretim üssüyüz. Demir, çelik, düz cam, güneş paneli gibi alanlarda Avrupa'da en büyük üretim ülkesi Türkiye. Beyaz eşya, çimento gibi alanlarda da aynı şekilde ve pek çok alanda, değer zincirinde Türkiye çok kritik bir rol üstleniyor."

Kacır, Türkiye ve AB arasında hali hazırda toplam 200 milyar dolara yakın yıllık dış ticaret olduğunu anımsatarak, "100 milyar dolara yakın ihracatımızı AB'ye gerçekleştiriyoruz ki toplam ihracatımız içerisinde Avrupa'ya ihracat yüzde 41 düzeyinde. AB bizim için önemli ama biz de AB için çok önemliyiz." diye konuştu.

Türkiye, Dijital Avrupa Programı'na resmen katıldı

Bakan Kacır, gelecek dönemde, AB-Türkiye ilişkilerinin Türkiye'nin üyeliği konusunda daha olumlu bir perspektifte ilerlemesini beklediğini belirterek, AB Komisyonu'nda üçüncü görüşmesini de İç Pazar'dan Sorumlu Komisyon Üyesi Breton ile gerçekleştirdiğini anlattı.

Breton'un görev alanının aynı zamanda Dijital Avrupa Programlarını yönlendirmek olduğunu hatırlatan Kacır, "7,5 milyar avroluk Dijital Avrupa programının hayata geçmesinde onun önemli bir sorumluluğu ve rolü var. Biz Dijital Avrupa Programına geçtiğimiz aylarda katıldığımızı duyurmuştuk. Buna ilişkin resmi dokümanı da bugün Breton'a elden teslim etmiş olduk." diye konuştu.

Kacır, Breton ile Türkiye'nin kritik teknolojilerde AB ile birlikte yürütebileceği çalışmaları ele aldıklarını kaydederek, "Kendisini Türkiye'ye davet ettim. Türkiye'deki yüksek teknoloji altyapılarını birlikte ziyaret etmeyi kendisine teklif ettim. Ümit ederim önümüzdeki aylarda kendisi de ülkemizi ziyaret edecek ve başta Dijital Avrupa Programı olmak üzere AB programları kapsamında Türkiye-AB ilişkilerini daha ileri noktalara taşımak adına birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Türkiye, AB değer zincirinin vazgeçilmez parçası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bütün bu çalışmalar aslında içinde bulunduğumuz konjonktürde Türkiye'nin Avrupa'ya kattığı değerin fark edilmesi sayesinde hızlanıyor. Türkiye, kritik teknoloji alanlarında çok muazzam bir etkinlik elde etti. İnsan kaynağıyla, teknolojik altyapısıyla, girişimci ekosistemiyle, sanayi üretim kabiliyetleriyle Türkiye, AB değer zincirinin vazgeçilmez bir parçası." diye konuştu.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile Gümrük Birliği yenilenme sürecini ve vize serbestisi sürecini de konuştuğuna işaret eden Kacır, "Bu iki konuda özellikle önümüzdeki ay AB Zirvesi'nde olumlu bir perspektifin oluşmasını bekliyoruz. Gümrük Birliği revizyonu hem Türkiye'ye hem AB'ye kazandıracaktır. Türkiye, hali hazırda Gümrük Birliği vesilesiyle Avrupa'nın tedarik zincirlerinde bir değer oluşturmaktadır. Ama bunu özellikle yenilikçi alanlarda, dijital hizmetlerde de gerçekleştirebiliyor olmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısında bulunan Kacır, şöyle konuştu:

"Nasıl ürünlerin serbest hareketini konuşuyorsak mutlaka bu ürünleri taşıyan araçların, bu araçları kullanan insanların serbest hareketini de mümkün kılabilmemiz lazım. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne ilişkin karar süreçlerinde aktif olarak rol almasını sağlayabilmemiz lazım. Bütün dijital alanları kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği'nde önemli adımlar atmamız lazım. AB nihayetinde bu alanlarda başka bölgelerle ve ülkelerle rekabet etmektedir ve Türkiye hali hazırda AB değer zincirinde oynadığı rolle bu rekabette AB'ye önemli güç katmaktadır. Gümrük Birliği revizyonu hem Türkiye'ye hem AB'ye bu anlamda kazanç getirecektir."

Kacır, vize serbestisi konusuna da değinerek, sözlerini, "Vize serbestisi de artık milletimizin önemli bir beklentisidir. Bu konuda Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerekir. Bunu da AB'deki paydaşlarımızdan bekliyoruz." diye tamamladı.