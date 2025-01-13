Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Samsung, Sektör Kampüste Programıyla Gençlere Destek Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğündeki Sektör Kampüste programına katkı sağlayarak, gençleri yapay zeka teknolojileri ve dijital dönüşüm konusunda eğitmeyi hedefliyor. Program, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, gençlerin kariyerlerine ilk adımlarını atmalarına yardımcı oluyor.

"Samsung Innovation Campus" programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Sektör Kampüste" programına dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne öncülük edecek gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Milli Teknoloji Akademisi'nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste programının paydaşı oldu.

Öncelikli alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak hedefiyle hayata geçirilen Sektör Kampüste programı, sektör çalışanlarıyla üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğrendiği üniversite-sanayi işbirliğini, verimli ve etkili bir noktaya taşımayı hedefliyor.

Samsung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle başlattığı Innovation Campus programı ile Sektör Kampüste'ye katkı sağlayacak.

18-29 yaş arasındaki gençleri dijital dönüşüm çağına hazırlamak amacıyla 4 yıldır düzenlenen Innovation Campus'ün eğitimleri, gençlere yapay zeka teknolojileri, teknik ve problem çözme becerileri kazandırarak destek oluyor.

Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Innovation Campus programına katılan gençler, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke tarafından 2030'a kadar ulaşılmak üzere kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda dönemin büyük sorunlarına çözüm öneren yapay zeka projeleri geliştiriyor.

Katılımcılar, eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeler tasarlayarak, bu fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak koçluk desteği de alıyor.

Samsung Electronics'in "Herkes için Yapay Zeka" vizyonunu yansıtan Innovation Campus programı sayesinde birçok genç, kariyerlerindeki ilk adımları atarak istihdama katılıyor.

"Değişim ve dönüşüme öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Sektör Kampüste programına bilgi, birikim ve uzmanlıklarıyla destek olmaktan dolayı heyecan duyduklarını belirtti.

Azdemir, dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olarak yenilikçi teknolojiler ve yapay zeka konusunda değişim ve dönüşüme öncülük ettiklerini vurguladı.

Azdemir, "Yaşamımız yapay zekayla kökten dönüşürken, Samsung olarak toplumsal dönüşüme katkı sunmayı da kurumsal vizyonumuzun bir parçası olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve kalkınmaya katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Innovation Campus'ün çok önem verdikleri bir program olduğuna değinen Azdemir, "Üzerinde önemle durduğumuz sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri de gençlerin geleceğe hazırlanmaları, yeni nesil iş becerileri kazanarak yeşil ve dijital dönüşüme öncülük etmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Innovation Campus ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaktan büyük heyecan duyduklarını aktaran Azdemir, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini temel alan bu iki programın yapılacak işbirliğiyle üniversitelerde daha çok gence ulaşacak olmasının, kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
img

Mert Hakan'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
img

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
img

MİT hain saldırının failini yakaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.