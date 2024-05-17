TOBB 80. Genel Kurulu'nda Samsun'un yöresel ve coğrafi ürünleri büyük ilgi gördü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 80. Genel Kurulu kapsamında yöresel ürünler ve coğrafi ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte, Samsun'un yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri büyük ilgi gördü.

TOBB 80. Genel Kurulu Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla yapılan genel kurula Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri katıldı.

Samsun ürünlerine büyük rağbet

TOBB Genel Kurulu çerçevesinde Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninin düzenlendiği TOBB İkiz kuleler bahçesinde genel kurula katılan oda ve borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel coğrafi işaretleri ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Samsun oda ve borsaları da ortak bir stant açarak etkinliğe renk kattı. Ortak açılan stantta Samsun'un coğrafi işaretli ürünlerinden Samsun simidi, Bafra nokulu, Çarşamba kıvratmasının yanı sıra, fındık, Terme böreği, Samsun lokumu, Samsun kaşar peyniri ve ayranı Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOBB delegeleriyle buluşturuldu. Genel Kurula katılan misafirler Samsun ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Stant içinde kurulan fırında pişirilen simitler, kaşar peyniri, ayran ve diğer ürünlerle beraber ziyaretçilere ikram edildi.

Murzioğlu'ndan teşekkür

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun standına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Ülke olarak yöresel ürünler bakımından çok zenginiz. Samsunumuzun da bu yönde gerçekten çok güzel ürün çeşitliliği var. Bunu bir kez daha bugün burada gösterdi. Standımızın ve ürünlerimizin herkes tarafından takdir edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Standa emeği geçen tüm Oda ve Borsa Başkanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ürünler tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. İlimizin bu değerlerini fırsat buldukça tanıtmaya ve ekonomik değer elde edecek şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

"Ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun"

Samsun TSO heyeti ayrıca, Genel Kurul çerçevesinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde verilen resepsiyona da katıldı. Samsun heyeti burada, birçok devlet erkanıyla bir araya gelerek, sohbet etme fırsatı da buldu. TOBB 80'inci Genel Kurulu ise, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, yıl boyunca yaptıkları faaliyetlere ve iş dünyasının gündemdeki konularına dikkati çekti. Türkiye'nin genel ve yerel seçimleri kendine yakışır bir demokratik olgunlukta, sükünetle tamamladığını belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dört yıllık seçimsiz dönemin, ekonomideki sorunların çözülmesi ve yapısal reform ateşinin yeniden canlanması için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

TOBB'un 80. Genel Kurulu'nu değerlendiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ise "Genel kurulumuz ülkemize ve camiamıza hayırlara vesile olsun. İş dünyasının tüm sorunlarının çözümünde her zamlan yanımızda yer alan bir başkanımız var. Bizlere her zaman öncü olan ve destek olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu ve TOBB yönetimde birlikte görev aldığım çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN