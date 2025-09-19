Samsun TSO'dan 2026-2029 Stratejik Planlama Çalıştayı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, 2026-2029 yıllarını kapsayacak çalışmalarına yön vermek amacıyla 'Paydaş Çalıştayı' düzenlendi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, stratejik planlamanın kurumsal gelişimdeki önemine vurgu yaparak, yeni dönemin temellerini hep birlikte attıklarını kaydetti.

Samsun TSO, önümüzdeki dört yıl boyunca kurumsal gelişimini, hizmet kapasitesini ve temsil gücünü artırmak amacıyla stratejik plan hazırlık çalışmalarına başladı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen paydaş çalıştayında, paydaş kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri, iş insanları derneklerinin temsilcileri, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri ile iş insanlarının görüş ve katkıları alındı.

"Yeni dönemin temellerini birlikte atıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, stratejik planlamanın kurumsal gelişimdeki önemine vurgu yaptı. Samsun TSO'nun geleceğini şekillendirecek stratejik planlama sürecinin en önemli adımlarından birini attıklarını ifade eden Murzioğlu, "Burada, odamızın kurumsal gücünü, hizmet kapasitesini ve temsil kabiliyetini bir adım daha ileriye taşıyacak yeni dönemin temellerini birlikte atmak üzere bir araya geldik. Bu süreç sadece bir planlama çalışması değil, aynı zamanda katılımcılık ilkesine dayalı bir vizyon oluşturma hedefi taşıyor. Bunun için siz değerli iç paydaşlarımızın sektörel tecrübesi ve yapıcı katkıları yalnızca bugünkü çalıştayın değil, önümüzdeki dört yıl boyunca şekillendireceğimiz stratejik yol haritamızın da en kıymetli dayanağı olacak" dedi.

"Çalıştaydan beklentilerimiz, Samsun TSO'nun güçlü ve gelişime açık yönlerini birlikte ele almak"

Stratejik planlamanın önemine dikkat çeken Murzioğlu, sadece hedef belirlemenin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Stratejik planlama, bir kurumun hedeflerine nasıl, ne zaman ve hangi kaynaklarla ulaşacağını sistematik şekilde kurgulamasıdır. Biz de bu süreci daha gerçekçi, uygulanabilir ve katılımcı bir yaklaşımla yürütmeyi hedefliyoruz. Çalıştaydan beklentilerimiz, Samsun TSO'nun güçlü ve gelişime açık yönlerini birlikte ele almak, dış çevredeki fırsat ve riskleri birlikte değerlendirmek. En önemlisi, odamızın üyeleriyle ve sizlerin temsil ettiği kurumlarla olan bağını daha da güçlendirecek öncelikleri birlikte belirlemeyi hedefliyoruz. Hepinize sürece verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, verimli ve ilham verici bir çalıştay olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Samsun, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak"

Çalıştaya katılan Tekkeköy Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince yaptığı değerlendirmede, Samsun'un sahip olduğu potansiyelin bölgesel kalkınma açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Zengince, "Samsun, coğrafi konumu, sanayi altyapısı, tarımsal üretim kapasitesi ve lojistik avantajlarıyla Karadeniz'in en stratejik şehirlerinden biridir. Bugün burada, bu potansiyeli daha da ileriye taşıyacak bir yol haritasını konuşuyor olmamız son derece kıymetli" ifadelerine yer verdi ve kamu kurumları ile özel sektörün iş birliği içinde hareket etmesinin kalkınma hedeflerine ulaşmada büyük rol oynayacağını kaydetti.

Akademik destek ve anket çalışması

Konuşmaların ardından, stratejik planlama sürecine bilimsel bir temel kazandırmak amacıyla Samsun TSO'nun akademik danışmanlığını yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Murat moderatörlüğünde, Samsun TSO'nun stratejik önceliklerine ışık tutmak, üye memnuniyeti ve hizmet kalitesine katkı sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından hazırlanan sorulardan oluşturulan anket çalışması gerçekleştirildi. - SAMSUN