Murzioğlu: 'Yeni yıla ortak akılla hazırlanıyoruz'

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2025 yılının son meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2022-2025 Dönemi Stratejik Planı'nın tamamlandığını, 2026-2029 Dönemi Stratejik Planı hazırlıklarında ise sona gelindiğini açıkladı. Murzioğlu, "Yeni yıla ortak akılla belirlenmiş güçlü bir yol haritasıyla girmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte, odamızın kurumsal hafızasında iz bırakacak çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Samsun TSO Meclisi, 2025 yılının son toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki meclis toplantısı arasında yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde KOBİ'lere yönelik önemli bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Murzioğlu, "KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımı ve bizzat anlatımıyla, KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Bilgilendirme Programı'nı odamızda gerçekleştirdik. Aralık ayı boyunca da benzer nitelikte çok sayıda bilgilendirme ve istişare toplantısına ev sahipliği yaptık" diye konuştu.

Aralık ayında yoğun bir çalışma yürütüldü

İhracatın finansmanı, dijitalleşme ve sanayide dönüşüm konularında yoğun bir program yürüttüklerini vurgulayan Murzioğlu, "İhracatın finansmanı ve 2025-2026 makroekonomik görünümünün ele alındığı toplantılar gerçekleştirdik. Dijital mali sistemde yeni dönemin tüm yönleriyle değerlendirildiği KURGAN Semineri'ni ve sanayimizin geleceğine ışık tutan Sanayide Dönüşüm Buluşmalarını üyelerimizin yoğun katılımıyla düzenledik" şeklinde konuştu.

"Bizim için büyük bir onurdu"

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması'nın son ayağına da değinen Murzioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünde, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen programa katıldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal temellerinin atıldığı TBMM 2. Binası'nda gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmanın bir parçası olmak bizler için büyük bir onurdu. Samsun'dan başlayarak Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden Ankara'ya uzanan bu yolculuk, şehrimizin tarihsel sorumluluğunu bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Üyelerden gelen talepler Bakan Işıkhan'a iletildi

Konuşmasında TOBB Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdikleri toplantıya da değinen Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Üyelerimizden gelen talepleri bizzat Sayın Bakanımıza iletme imkanı bulduk. İş gücü maliyetleri, sosyal güvenlik primleri, tekstil sektöründe istihdam kaybı, özel eğitim destekleri, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve İŞKUR uygulamaları gibi birçok başlığı gündeme taşıdık."

"Güçlü bir yol haritasını yeni yılda hayata geçireceğiz"

Konuşmasının sonunda yeni yıl mesajı veren Murzioğlu, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl itibarıyla 2022–2025 Dönemi Stratejik Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yeni dönem stratejik planımız için de sona yaklaştık. 2026–2029 Dönemi Stratejik Planımızı, ortak akılla oluşturulmuş güçlü bir yol haritası olarak yeni yılda hayata geçireceğiz. Başta odamız, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünya için refahın, huzurun ve barışın egemen olduğu bir yıl diliyorum. Hep birlikte, odamızın kurumsal hafızasında iz bırakacak çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN