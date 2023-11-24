Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti

Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek, kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ve yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, özellikle kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ve yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyarette Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, 2023 yılı bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğun bir çalışma yılı geçirdiklerini belirten Kaya, "Kurum Başkanlığımızca 2023 yılı bilgilendirme ve rehberlik programı ile özellikle kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ile yabancıların yoğun olduğu sektörlere yönelik çalışmalarda bulunduk. Hem bu hedef sektörlere özgü hem de yerelde tüm meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde farkındalık faaliyetleri düzenleyerek, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında bilgilendirmelerde bulunduk" dedi.

Amaç sorunları en aza indirmek

Açıklamasında, kayıt dışılık ile mücadele araçlarından biri olan denetimin temel amacının işverenlere idari para cezası uygulamak olmadığını belirten Ünal Kaya, "Burada esas amaç, işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktır. Bu çerçevede sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, işveren yükümlülükleri, uygulanan teşvikler, sahte sigortalılık, yabancı çalışma iznine ilişkin rehberlik amacıyla çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle işverenlerin özellikle iş yerini bildirmesi, belgelerini tarafımıza ibraz etmesi, çalışanların işe girişini, işten ayrılışını bildirmesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermesi, primlerini ödemesi, iş kazasını ve meslek hastalığını bildirilmesi, istirahat dönemlerinde sigortalının çalışıp çalışmadığını bildirilmesi, yabancı çalışanlar için çalışma izni alması ve çalışanların ücretlerinin banka aracılığıyla ödemesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İşverenleri sigorta prim teşviklerinden yararlanmaya davet etti

Açıklamasında sigorta prim teşviklerinden de bahseden Kaya, "Sigorta primi teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK'ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özel şartlar da söz konusudur" diyerek sözlerini tamamladı. - SAMSUN