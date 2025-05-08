Samsun'da Zeytin Yetiştiriciliği Gelişiyor

Samsun'da 548 dekar alanda yıllık 24 ton sofralık zeytin üretiliyor. Üretimin gelecek 7 yılda katlanarak artması bekleniyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında zeytin fidanı teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Karadeniz Bölgesi'nde en az zeytin üretimi yapıldığını ancak Samsun'un bu alanda gelişim gösterdiğini söyledi. Sağlam, "2024 TÜİK verilerine göre Samsun'da 548 dekar alanda 24 ton sofralık zeytin üretimi yapılıyor. Bu rakamın önümüzdeki 7 yıl içinde katlanarak artmasını bekliyoruz" dedi.

"Toplu zeytinlik alanları bin dekarı aşacak"

2020'den bu yana 15 bin 300 adet Gemlik çeşidi zeytin fidanının 510 dekar alana dikildiğini belirten Sağlam, 2025 yılı için planlanan projede ise 66 dekar alana 2 bin adet zeytin fidanı desteği sağlanacağını, projenin yüzde 75'inin hibe kapsamında karşılandığını açıkladı. Kurulacak zeytinliklerin dikiminden verim çağına kadar teknik ekiplerce izleneceğini ifade eden Sağlam, "Doğru çeşit ve iyi uygulama örnekleriyle üreticilere yüksek katma değerli alternatif bir model sunulacak" diye konuştu.

Sağlam şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde en az zeytin yetiştirilen bölge, Karadeniz Bölgesi'dir. Toplam ağaç varlığının yüzde 0,4'ünü ve ülkemiz tane üretiminin yüzde 0,2'sini oluşturan Karadeniz Bölgesi; alan ve üretim bakımından altıncı sırada yer almaktadır. 2024 yılında TÜİK verilerine göre Samsun da 548 dekar alanda 24 ton sofralık zeytin üretimi ile yukarıya doğru bir ivme kazandığı ve bu değerin 7 yılın sonunda katlanarak büyüdüğünü göreceğiz. İlimiz tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve üreticilerimize yüksek katma değerli alternatif üretim olanakları sunmak amacıyla İlimiz orjinli Samsun tuzlamalık, Samsun yağlık zeytin çeşitlerinin gen kaynaklarının korunması ve çoğaltılması ayrıca son yıllarda sertifikalı zeytin fidanı dikimini teşvik etmek amacıyla devlet tarafından destekleme yapılması ile zeytin ağacı varlığımızda ciddi bir artış sağlanmıştır. Bu doğrultuda, İlimizde Zeytin Tarımını tekrar canlandırmak amacı ile Vezirköprü, Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Atakum ve İlkadım ilçelerimizde 2020 yılında bin 500 adet, 2021 yılında 6 bin adet ve 2022 yılında 7 bin 800 adet olmak üzere toplamda 15 bin 300 adet Gemlik çeşidi Zeytin fidanı yaklaşık 510 dekar alana dikilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2025 Yılı Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 66 dekar alanda 2 bin adet zeytin fidanı desteği sağlanacaktır. Toplam bütçesi 180 bin TL olup, tutarın yüzde 75'ine denk gelen 135 bin TL Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hibe desteği şeklinde karşılanmaktadır. Böylece uygulanan bu proje ile toplu zeytinliklerin alanı bin dekarı aşacaktır."

Törene, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, oda, birlik ve kooperatif başkanları ile üreticiler katıldı. - SAMSUN