Samsun'da Üretilen 'Chemsedine' İsimli Balıkçı Gemisi Moritanya'ya İhraç Edildi

Samsun'da üretilen balıkçı gemisi, Moritanya'ya ihraç edildi.

Samsun'un Terme ilçesindeki bir tersanede Moritanya için balıkçı gemisi üretildi. Gemiye "Chemsedine" ismi verildi ve Moritanya bayrağı işlendi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Chemsedine isimli Moritanya bayraklı gemi (balıkçı), Terme'de inşa edilerek yurt dışına ihraç edildi. Tersanede işlemlerin tamamlamasının ardından gemi, evrak prosedürlerini gerçekleştirmek üzere Samsun Limanı'na geldi. Sıra dışı görüntüsü ile dikkat çeken geminin, gerekli izinlerin almasından sonra Moritanya'ya doğru yola çıkacağı bildirildi. - SAMSUN