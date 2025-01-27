Samsun'da Üretilen 'Chemsedine' İsimli Balıkçı Gemisi Moritanya'ya İhraç Edildi
Samsun'un Terme ilçesindeki bir tersanede üretilen 'Chemsedine' isimli balıkçı gemisi, Moritanya bayrağıyla birlikte yurt dışına ihraç edildi. Gemi, gerekli evrak işlemlerinin ardından Samsun Limanı'na ulaştı ve Moritanya'ya yönelmek üzere hazırlık yapıyor.
Samsun'da üretilen balıkçı gemisi, Moritanya'ya ihraç edildi.
Samsun'un Terme ilçesindeki bir tersanede Moritanya için balıkçı gemisi üretildi. Gemiye "Chemsedine" ismi verildi ve Moritanya bayrağı işlendi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Chemsedine isimli Moritanya bayraklı gemi (balıkçı), Terme'de inşa edilerek yurt dışına ihraç edildi. Tersanede işlemlerin tamamlamasının ardından gemi, evrak prosedürlerini gerçekleştirmek üzere Samsun Limanı'na geldi. Sıra dışı görüntüsü ile dikkat çeken geminin, gerekli izinlerin almasından sonra Moritanya'ya doğru yola çıkacağı bildirildi. - SAMSUN