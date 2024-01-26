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Samsun'da Ulaşım Ücretlerine Zam Geliyor

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Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, UKOME toplantısı sonrası minibüs hatları, dolmuş hatları, taksiciler ve ilçe minibüslerine zam geleceğini açıkladı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 29 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası minibüs hatları, dolmuş hatları, taksiciler ve ilçe minibüslerine zam geleceğini açıkladı.

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda uzun yıllar başkanlık yapan Fevzi Apaydın, sağlık problemleri nedeniyle görevi Yusuf Saim Erkan'a devretti. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ise Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek Yusuf Saim Erkan'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Zam konusunu tatlıya bağladık"

Ziyarette ulaşama zam geleceğini söyleyen Hacı Eyüb Güler, oda yönetimine hitaben yaptığı konuşmada, "Yeni başkanımıza hayırlı olsun. Ben birlik başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Hazır gelmişken bir müjde vereyim. Beklediğiniz zamların görüşmesini yaptım. Bu zamana kadar sizlere hizmet veren, emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum. Mustafa Bey bu zamana kadar sizlerle olan ilişkilerde, problemlerinizde yardımcı oldular. Kendisi son dönem olmasına rağmen 2 gün önceki görüşmemizde işi tatlıya bağladık. UKOME toplanacak ve hayırlısı ile orada beklediğiniz zamları alacaksınız. Samsun minibüs hatları, dolmuş hatları, taksiciler pazartesi günü zamlarını alacaklar. Onaylanacak. Bir dahaki hafta uygulamaya başlarsınız. İlçelerden gelen dolmuşların zamlarında da anlaştık. İlçe dolmuşları da zamlarını alacak" dedi.

"Eserlerimiz oldu, çok şey yaptık"

Yeni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Saim Erkan ise "1993 yılında beridir ben de bu teşkilatın içindeyim. Sayın Apaydın'la beraber epey yol kat ettim. Eserlerimiz oldu, çok şey yaptık. Bir tek 1. Hat'tın açılışında olmadım. Diğer bütün hatların hepsinde oldum. Genel Başkanımız 'artık ben uğraşamıyorum, yoruldum' diyerek beni yönetim kuruluna sundu. Arkadaşlarımız da bizleri onurlandırdı. Bizlere vermiş olduğunu destekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacı Eyüb Güler, Yusuf Saim Erkan'a çiçek vererek başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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