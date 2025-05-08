Samsun'da Sorgum Sudan Otu Melezi Projesi İçin Tohum Teslim Töreni Düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ve Ladik ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Törene 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Karagaytan, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ile ilçe ve şube müdürleri, kooperatif başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı konuşmada, hayvancılıkta kaba yem üretiminin önemine dikkat çekerek, projeyle birlikte daha düşük su tüketimiyle yüksek verim alınabilen sudan sorgum otunun yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında, 13 ilçede 148 üreticiye toplam bin 819 dekar alanda ekim yapılmak üzere 5 bin 300 kilogram tohum dağıtıldı. Projenin yüzde 75'i bakanlık, yüzde 25'i çiftçi katkısıyla hayata geçiriliyor.

Samsun'da yem bitkileri üretiminin son yıllarda önemli oranda arttığını belirten Sağlam, il genelinde yılda yaklaşık 1,8 milyon ton yeşil ot üretildiğini, ancak halen yaklaşık 325 bin tonluk kaba yem açığının bulunduğunu ifade etti.

Projenin, kaba yem açığının kapatılması, hayvancılık işletmelerinin maliyetlerinin azaltılması ve silajlık mısıra alternatif, su tasarrufu sağlayan ürünlerin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - SAMSUN