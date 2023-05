Samsun'da Serbest Muhasebecilerden Eylem: 'İş Yükü Artıyor, İnsanca Yaşamak İstiyoruz'

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da görev yapan serbest muhasebeci mali müşavirler ve bağımsız denetçiler, Onur Anıtı önünde sorunlarının çözümü talebiyle eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Suat Sancak, "Gelişen teknolojiyle iş yükünün azalması gerekirken tam tersine hep artan iş yüküne maruz kalmaktayız. Kamu kurumları mükelleflerden almak istedikleri her türlü bilgiyi mali müşavirlerden talep etmektedir. Bu kadar bilgi ve bildirimin istendiği bir ortamda hata yapmamak mucizedir" dedi.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası üyeleri, dün Onur Anıtı önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Serbest muhasebeci ve mali müşavir Suat Sancak, şunları söyledi:

"Biz meslek mensupları ülkemize katma değer yaratan hizmet emekçileriz. Maliye Bakanlığı'nın ve diğer resmi kurumların yükledikleri angarya işlerden dolayı eve gidemez, özel hayatımızı dahi yaşayamaz hale geldik. Her ay yaşadığımız stresten sağlığımız, psikolojimiz bozuldu. Artık sosyal bir birey olmaktan çıktık, bakanlıkların 24 saat esasına göre çalışan makinalar haline geldik.

"MALİ MÜŞAVİRLER DEVLET İLE MÜKELLEF ARASINDA KÖPRÜDÜR"

Meslek Odaları Birliğimiz TÜRMOB dahil olmak üzere sesimizi duyun diyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı, mücadelemizi büyütmek, yepyeni mutlu bir hayatin filizlenmesini sağlayacak umudu yeşertmek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Unutulmamalıdır ki; mali müşavirler devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubudur. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyümek isteyen ekonomi de muhasebe sistemlerinin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi ancak onların eliyle olabilecektir. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır.

"POŞET BEYANNAMESİ KALDIRILMALI"

TÜRMOB; mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi, sorunlarının asgariye indirilmesi, güncel ve pratik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kendi içinde yapabileceği düzenlemelerin yanında hükümet nezdinde mesleğe saygınlık kazandıracak yasal düzenlemeler için de girişimlerde bulunmalıdır. TÜRMOB meslek mensuplarının itibarını ve çıkarlarını gözeten, onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi misyonuyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu unutmamalıdır. Hiçbir işe yaramayan ama her ay vermek zorunda kaldığımız poşet beyannamesi kaldırılmalıdır. Alışlar ve verişler kaldırıldı denilip daha zor ve karmaşık bir hal almıştır ve maalesef kaldırıldığından söz edilemez. Gerçek faydalandırıcı formu denen, ana adı baba adı doğum yeri gibi Maliye Bakanlığı'nda bulunan bilgileri girme zorunluluğu kaldırılmalıdır. Kredi tutarlarının 10 milyonluk hadlerini aşan kısımla alakalı özet bilgi formu bankalardan istenmeli bu hususta meslektaşlarımız zor durumda bırakılmamalıdır. E defter e fatura e arşiv portal gibi defter saklama vb. birçok uygulama meslektaşlarımızı inanılmaz yormaktadır. Elektronik olan her uygulama kolaylık değil maalesef zulüm verici hale gelmiştir.

"HER UYGULAMA BİR MAYIN TARLASI"

Gelişen teknolojiyle iş yükünün azalması gerekirken tam tersine hep artan iş yüküne maruz kalmaktayız. Kamu kurumları mükelleflerden almak istedikleri her türlü bilgiyi mali müşavirlerden talep etmektedir Vergisel yükümlülükler, SGK işe giriş ve çıkış işlemleri, Aylık Prim ve Hizmet belgesi, İŞKUR işgücü çizelgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı beyannameleri, Turizm Bakanlığı için turizm beyannameleri, TÜİK için istatistiki bilgiler, sanayi sicil beyannamesi, eski nesil ödeme kaydedici cihaz bildirimleri, her uygulama artık bir mayın tarlası haline gelmiştir. Bu kadar bilgi ve bildirimin istendiği bir ortamda hata yapmamak mucizedir. Lütfen sesimize kulak verin. Meslek yapılabilir olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenle 1 Mayıs dövizlerimiz mesleğimiz sesidir. Geleceğin için muhasebe yap, Maliye Bakanlığı'nın vesayetine hayır, hayatın muhasebesini tutuyoruz, angaryalara hayır, hesap bizim işimiz mali müşavirler ekonominin can damarıdır. En iyi iktisatçılar muhasebeciler, mali müşavirler, bağımsız denetçilerdir. Bu nedenle mesleğimizin çilekeşleri olarak sesimizi duyurmak istiyoruz."