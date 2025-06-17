Samsun'da E-ihracat Eğitimi İle Dijital Dönüşüm Destekleniyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "İhracatın E-Hali" etkinliğinde, girişimcilere e-ihracatın incelikleri anlatıldı. Etkinlikte dijital ihracatta başarı için gerekli olan doğru strateji, altyapı ve iş birliği konularında kapsamlı eğitimler verildi.

İhracatın E-Hali etkinliği, Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Etkinlikte katılımcılara, "Globalleşen E-Ticaret Ekonomisinde Bankaların Rolü", "B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat", "Sınırları Aşan Perakende" ve "E-İhracata Bütünsel Bakış: Sistem, Strateji, Sevkiyat" konularında bilgi verildi.

Çakır: "E-ticaret; doğru strateji, altyapı ve iş birliği gerektirir"

Programın açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, "Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijitalleşme sürecinde destek olmak, onları global pazarlara hazırlamak, rekabet gücünü artırmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. E-ticaret sadece bir satış kanalı değil aynı zamanda stratejik bir büyüme aracıdır. Bugün artık bir ürün, bir hizmet ya da bir fikir internet sayesinde dünyanın dört bir tarafına kolaylıkla yayılabilmektedir. Ancak bu dönüşüm aynı zamanda doğru strateji, altyapı ve iş birliği gerektirmektedir. Bugünkü programda bu alanda uzman kurumların değerli temsilcileri bizlerle olacaklar. Konunun finansal perspektif, küresel pazar yeri deneyimi, B2C ihracat vizyonu ve e-ihracat ekosistemini tamamlayıcı aktörleriyle çok kıymetli bilgiler edineceğiz. İnanıyorum ki bu etkinlik yeni iş birlikleri, yeni hedef pazarlara ve bu güçlü bir dijital ihracat geleceğine kapı aralayacaktır" dedi.

Türkiye'nin kalkınmasında gençlerin rolü ve öneminin çok fazla olduğunu dile getiren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin ise "Türkiye'nin kalkınmasında gençlerin rolünü büyütmek amacını benimseyerek, üretimden teknolojiye, ihracattan sosyal girişimciliğe kadar her alanda genç girişimcileri desteklemeyi bir görev biliyoruz. Kurulumuz sadece fikir üreten değil bu fikirleri hayata geçirmek için ter döken, mücadele eden ve üretim kültürünü benimseyen bir kültürü, bir nesli temsil ediyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz B2B eşleştirme programlarından sosyal girişimcilik projelerine, şehir dışı iş birliklerinden ilham veren söyleşilere kadar pek çok ses getiren organizasyonlara imza attık. Şimdi de bu etkinlikle birlikte küresel ticaretin en dinamik alanlarından biri olan e-ihracat konusunu gündeme taşıyor, Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturuyoruz. KOBİ'lerimizin, girişimcilerimizin ve dijital ihracatla ilgilenen herkesin bu buluşmadan fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından alanında yetkili kişiler, kendi konu başlıkları hakkında sunum gerçekleştirdi. - SAMSUN