Bafra Sera OSB'de bin 500 kişilik istihdam hedefi

Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi, modern seralarda topraksız tarım ile üretim artışı sağlarken, kadınların ağırlıkta olduğu yaklaşık bin 500 kişilik istihdamın bölge ekonomisine büyük katkı yapması bekleniyor.

SAMSUN(İHA) – Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde(OSB) modern seralarda topraksız tarımla üretim artarken, kadınların ağırlıkta olduğu yaklaşık bin 500 kişilik istihdamın bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Samsun Valiliği, Kızılırmak'ın bereketiyle şekillenen Bafra Ovası'nda kurulan Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin, tarımsal üretim, ihracat ve istihdam açısından bölgeye önemli katkılar sunduğunu açıkladı. Modern seralarda topraksız tarım yöntemiyle yapılan üretim, kadın istihdamını artırırken milli ekonomiye de yüksek katma değer sağlıyor. Samsun'a 47 kilometre mesafede bulunan Sera Organize Tarım Bölgesi; havalimanına 60 kilometre, demiryoluna 45 kilometre ve Samsun Limanı'na 45 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Toplam 1 milyon 194 bin metrekare alana sahip bölgenin 800 bin metrekaresi bitkisel üretim, 60 bin metrekaresi ise tarımsal sanayi alanı olarak planlandı.

Yatırımcılara hazır altyapı imkanı

Bölgede yatırımcılara yağmur suyu, atık su, içme-kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, telekomünikasyon, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi gibi tüm altyapı hizmetleri tamamlanmış şekilde yer tahsisi gerçekleştirildi. Doluluk oranı yüzde 85'e ulaşan bölgede toplam 16 firmaya tahsis yapıldı.

İhracata başlandı, bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

Sera bölgesinde 5 firma faaliyete geçerken, 5 firmanın sera inşaat çalışmaları devam ediyor. Üretime başlayan ilk firmalar Almanya, Polonya ve Rusya'ya ihracata başladı. Tüm tesislerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle bölgede yaklaşık 1.500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sera Organize Tarım Bölgesi'nde ağırlıklı olarak kadın istihdamı sağlanıyor.

Eğitim, Ar-Ge ve sosyal destek projeleri

Bölgedeki çalışanlar için Bafra Sera OTB Anaokulu ve Kreş Projesinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca proje süreci devam eden Ar-Ge serasıyla Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine staj imkanı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi planlanıyor. Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yenilenebilir enerji kaynakları, Sıfır Atık ve Yeşil OSB kriterlerine uygun biçimde yürütülen çalışmalarla tamamen entegre bir organize tarım bölgesi olma yolunda ilerlediği kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
