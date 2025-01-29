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Sakarya, Türkiye'nin Yükselen İhracat Yıldızı

Sakarya, Türkiye'nin Yükselen İhracat Yıldızı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya'nın sanayi, tarım ve ihracat alanındaki başarılarıyla Türkiye'nin en büyük 7'nci ihracatçı ili olduğunu belirtti. Sakarya'nın iş dünyası ve kamu yönetimi arasındaki güçlü işbirliği ile büyüdüğüne dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sakarya, sanayisi, ihracatı, tarımı ve girişimcileriyle Türkiye'nin yükselen yıldızıdır. Sakarya, geçtiğimiz yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6,3 milyar dolar ihracat yaparak, Türkiye'nin en büyük 7'nci ihracatçı ili oldu" dedi.

Sakarya'da katıldığı programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kentin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sakarya, iş dünyası, kamu ve yerel yönetimler arasındaki güçlü koordinasyon sayesinde üretimde, ihracatta ve istihdamda Türkiye'ye örnek bir şehir haline gelmiştir" dedi.

"Türkiye'nin en büyük 7'nci ihracatçı ili"

Hisarcıklıoğlu, "Bir şehirde başarı ancak birlik ve beraberlikle mümkündür. Eğer sanayiciyle, tüccarla, çiftçiyle, üreticiyle, iş insanıyla yöneticiler el ele verirse, işte o zaman şehir büyür, ülke kalkınır. Sakarya'da bu dayanışmayı görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu birlik ruhu devam ettiği sürece Sakarya'nın önünde hiçbir engel duramaz. Sakarya, sanayisi, ihracatı, tarımı ve girişimcileriyle Türkiye'nin yükselen yıldızıdır. Geçtiğimiz yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6,3 milyar dolar ihracat yaparak, Türkiye'nin en büyük 7'nci ihracatçı ili oldunuz. Otomotiv üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden birisiniz. Dünya markalarına ev sahipliği yapıyorsunuz. 6 OSB ve birçok sanayi tesisiyle Türkiye'nin üretim üssü olmayı sürdürüyorsunuz. 3 OSB'miz daha geliyor. Fındık, mısır ve pirinç üretimiyle tarımda da ülkemizin en önemli illerinden birisiniz. Lojistik avantajlarıyla Karasu Limanı ve karayollarıyla Türkiye'nin ihracat kapılarından biri haline geldiniz. Bu başarılar, sadece rakamlardan ibaret değil. Bu başarıların arkasında Sakarya'nın girişimci ruhu, cesareti, üretkenliği var. TOBB ve oda-borsalarımız, iş dünyasının yani tüccar ve sanayicilerimizin asli temsil yerleridir. Bir şehrin ekonomik başarısı, o şehirde güçlü bir özel sektör temsilcisi olmasını gerektirir" diye konuştu.

"Sakarya, Türkiye'nin yıldızlarından biri olmayı başarmış"

Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, "Sakarya büyüyor. Sakarya esasında bir tarım kenti. Aynı zamanda Türkiye'nin yıldızlarından biri olmayı başarmış, bütün Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırımcıların göz bebeği haline gelmiş bir il. Biz Sakarya'da sanayiyi, organize sanayi bölgelerinde istiyoruz. Elbette ki büyük yatırımlarımız ve büyük yatırımcı kuruluşlarımız var. Bunların kurmuş olduğu bu yatırımlar, istihdam etmiş oldukları ve ihraç etmiş oldukları rakamlar Türkiye'ye ve ilimize güç veriyor. Bundan dolayı iş adamlarımızı ve dostlarımızı yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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