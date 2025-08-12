Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Hizmete Açıldı

TCDD Taşımacılık AŞ, Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'nun 11 Ağustos itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, YHT hatlarının önemli bir durağı daha yolcuların hizmetine sunuldu.

Sakarya Pamukova YHT İstasyonu'ndan 11 Ağustos itibarıyla biniş ve inişler başladı.

Ankara- İstanbul, İstanbul- Eskişehir, İstanbul- Konya ve İstanbul- Karaman hatlarında çalışan YHT'ler artık Pamukova'da da yolculara hizmet verecek.

Temeli 2023'te atılan istasyon, dün itibarıyla tarifeli seferlere dahil edildi.

İstasyon, yolcu kullanımına uygun bekleme salonu, büfe, otopark gibi alanlar ile idari bölümlerden oluşuyor.

Bölgedeki yolcu talebi dikkate alınarak kurulan istasyonla, ulusal yüksek hızlı ve hızlı tren ağına erişimin artırılması hedefleniyor.

Yeni istasyonun, bölgenin ticaret, turizm ve istihdam imkanlarını da canlandırması öngörülüyor.

Konya YHT Gar tekrar hizmet vermeye başladı

Öte yandan, Konyaray yol yapım çalışmaları nedeniyle 10 Mart'tan bu yana işletmeciliğe kapalı olan Konya YHT Gar, yolculara hizmet vermeye başladı. Gardan, Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman YHT seferleri aktarmasız gerçekleştirilebilecek.