Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde Yeni Sezon Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukova ilçesinde hayata geçirilen Çilek Üretim Merkezi'nde yeni sezon mahsulleri toplanmaya başlandı. Belediye, tarımsal üretimi artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üretim ve toplama tekniklerinin iyileştirilmesiyle daha verimli bir hasat sezonu hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Pamukova ilçesinde hayata geçirilen Çilek Üretim Merkezi'nde yeni sezon mahsulleri toplanmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakacak Mahallesi'ndeki Çilek Üretim Merkezi'nde tarımsal üretimin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Projenin başladığı 2021 yılında 18 dönüm alanda 10 ton çilek üretimi yapan, 2022'de bu alanı 40 dönüme çıkaran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kasım ayına kadar devam edecek çilek hasadında rekor üretim bekliyor.

Tarım alanında uzmanlaşan ekip, üretim ve toplama tekniklerini sürekli iyileştirerek daha verimli hasat sezonuna odaklanıyor.

Çilek Üretim Merkezi, yalnızca Sakarya'dan değil, çevre illerden de büyük ilgi görüyor.