Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Maaş Ödemelerinde TROY Kartına Geçiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yüce, Kasım ayı meclis toplantısında İsrail'e yönelik tepkilerini dile getirerek, İsrail markalarının belediyeye ait tesislerden kaldırıldığını ve Mastercard ve Visa'yı boykot ederek, maaş ödemelerinde Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'a geçeceklerini açıkladı. Yüce, bu terör devletine karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Başkan Yüce, Kasım ayı Meclis Toplantısında İsrail'e ateş püskürdü. Gerçekleştirilen zulüm karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Başkan Yüce, "Katil İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmamak adına belediyemize ait iştirak ve tesislerimizden İsrail'e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Bunun yanı sıra boykotumuza TROY kartına geçerek devam ediyoruz. Mastercard veya Visa'yı boykot ederek bankayla ilgili görüşmelere süratle başladık" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem dışı konuşan Başkan Yüce, İsrail'e ateş püskürdü. 7 Ekim'den bu yana süregelen zulme dikkat çeken Yüce, yeni bir boykot kararını daha devreye aldıklarını belirterek, Mastercard ve Visa'yı boykot ederek Troy ile çalışma kararı aldıklarını belirtti.

Mazlum kardeşlerimize var gücümüzle destek olacağız

Başkan Yüce konuşmasında siyonist İsrail'in zulmüne dikkat çekerek, "1 ayı aşkın süredir siyonizmin kudurganlığı devam ediyor. 7 Ekim'den bugüne süregelen Filistin'deki insanlık dışı savaş bizlere İsrail'in insaftan ve vicdandan ne kadar yoksun olduklarını tüm çıplaklığı ile önümüze seriyor. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir dram yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, mülteci kampları bombalanıyor. Yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanlar acımasızca katlediliyor. Neredeyse bir asırdır Filistinli kardeşlerimize gösterdikleri zulmü, ambargoyu sıradanlaştırmaya çalışsalar da bizler bu vahşeti kabul etmeyeceğiz. Bir araya gelerek zulme ve işgale karşı durarak, mazlum kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye tesislerinde İsrail ürünlerine geçit yok

Başkan Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak Gazzeli kardeşlerimize umut olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elimizle, dilimizle kalbimizle ne var ne yoksa yapmaya gayret ediyoruz. İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmamak adına belediyemize ait iştirak ve tesislerimizden İsrail'e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Bizler bu anlamda her türlü boykot kararını hızla devreye alarak, bu terör devletine karşı hep birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

Mastercard ve Visa'yı boykot ederek Troy ile çalışmaya devam edeceğiz

Konuşmasında boykot kararlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade Başkan Yüce, "Mastercard ve Visa'yı boykot ederek bankayla ilgili görüşmelere süratle başladık. Çalışma arkadaşlarımızın maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan Troy'a geçiriyoruz. Gazze'deki masumların feryadı arşa uzanırken Büyükşehir Belediyesi olarak bu zulme ve işgale karşı çıkıyoruz" şeklinde konuştu.