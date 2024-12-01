ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Bu işlemler anında reddedilecek
Son günlerde piyasada dolaşıma sokulan 50 ve 100 dolarlık sahte banknotlar paniğe yol açtı. Bankacılık sektörü, sahte parayı tespit eden sistemleri güncelleyerek dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son günlerde artış gösteren sahte dolar vakaları sebebiyle harekete geçti. Yurt dışında basıldığı öne sürülen sahte paraların İstanbul'da piyasaya sürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
TBB DEVREYE GİRDİ
Sahte paraların yol açtığı mağduriyetlerin sayısının yükselmesi, bankacılık sektörünü de hızlı önlemler almak zorunda bıraktı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından ATM'ler ile para sayma makineleri için kapsamlı bir güncelleme yapıldığı açıklandı.
TEKNOLOJİK GÜNCELLEMELER DEVREDE
TBB'nin açıklamasına göre, sahte dövizle mücadele çerçevesinde ATM'ler, para sayma cihazları ve sahte para kontrol sistemlerinde önemli iyileştirmelere gidilmeye başlandı. Yürütülen güncelleme çalışmalarıyla, sahte dolarları hızlıca belirleyecek olan ATM'lerin bu banknotları geri çevirmesi sağlanacak.
İŞLEM ANINDA REDDEDİLECEK
Uzmanlar tarafından söz konusu teknolojik yeniliklerin ATM'lere entegre edilişinin yaklaşık 7 ila 10 gün arasında bir süreyi kapsayacağı dile getiriliyor. Güncellemelerin sona ermesiyle beraber ATM'lerce sahte paralar anında tanınabilecek ve işlemler reddedilecek.
Sistem güncellemesiyle birlikte dolandırıcılık vakalarının engellenmesi ve vatandaşların maddi kayıplara uğramaması hedefleniyor. Bankacılık sektöründe hayata geçirilen bu önlem, piyasada güvenliği yükseltmeyi amaçlıyor.