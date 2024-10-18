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'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

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İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri sevk ettikleri ve kasıtlı olarak ölümlerine sebep oldukları ortaya çıktı. Bu olayın Bakan Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde gerçekleşmesi "Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu?" sorusunu akıllara getirdi. Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Bakan Memişoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame tamamlandı. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası çeteyle iş birliği yaptığı ortaya çıkan 19 hastane hakkında hukuki yaptırım süreci başlarken gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU GÖZ MÜ YUMDU?

Olayların Bakan Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde yaşanması "Olan bitene göz mü yumdu?" sorusuna akıllara getirdi. Yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getiren Bakan Memişoğlu, "Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" dedi.

Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İllegalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devam edeceğiz. Kamuoyunun şu anda yenideoğan çetesi ile ilgili maalesef insanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar.

"HER ZAMAN PEŞLERİNDE OLDUK, OLACAĞIZ"

Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete. Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Bu Mayıs 2023 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı Emniyet Genel Müdürlüğümüze bildirmekle başlayan bir süreçti. Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve delillerle beraber bu süreçte suçlular, suça isnat edenler tutuklandılar.

"DEVLET OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Bu süreçte hem de cezalandırması hem de devlet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak özellikle İstanbul Emniyeti, İçişleri Bakanlığı olarak gereğini yapmaktayız ve yapıyoruz. Bu süreç 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruşların ve kurumların koordinasyonlarıyla ilgaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişileri gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçti."

KONU TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'ye sonu önergesi verdi. Soru önergesinde hastanelerin isimlerine yer verilirken vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruların fark edilememesinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Günaydın'ın önergede yönelttiği sorular şöyle;

  1. Söz konusu olayın İstanbul ve Tekirdağ'ın belirli ilçelerinde yoğunlaşmış olması gözetildiğinde, bakanlığınız bu ilçelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kullanım sıklığını, kullanımda gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi malzeme kullanımındaki artışını, yeni doğan bebek ölümlerinin artışını nasıl tespit edememiş ve buna ilişkin nasıl herhangi bir şüphe duyulmamıştır?
  2. Olayın geriye dönük yaşandığı düşünüldüğünde, bakanlığınızın iddianamede yer alan hastanelerde yaptığı denetimlerin verimli işlediği nasıl öne sürülebilir?
  3. Yapılan denetimlerde herhangi bir şüpheye rastlanmamış olması kabul edilebilir değilken, denetimlerde sorumlu personel hakkında işlem başlatılmış mıdır?
  4. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu bilinen Özel Avcılar Hastanesi'nin konu ile ilişkili olduğu, iddianamede hastane isminin yer aldığı gözetildiğinde, eski bakanın görev yaptığı tarihlerde konuya ilişkin herhangi bir şüpheye rastlanmamış mıdır?
'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var
Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Sağlık Bakanı Yenidoğan İstanbul Hastane Ekonomi Sağlık Güncel Bebek

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

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Yorumlar (17)

okan:

özrü kabahatinden büyük, Mayıs 2023 diyor bilgileri varmış. ama savcının gizli kamera kaydı ile öğreniyoruz. ya o savcı olmasaydı ne olucaktı??? Mayıs 2023ten bu yana kaç bebek öldü ya da kaç para devletin kasasından çıktı. hani biliyorsunuz ya?

113
2
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Hikmet Bal:

ne büyük bir devlet miş soyan soyan a

97
1
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huseyin eskin:

Hastanelerin birimlerini kapattınız demek. Diğer birimlerde yollarını bulsunlar diye mi?

84
2
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Ahmet Çakır:

Sağık ve savunma bakanı derhal istifa etmeli.

64
2
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fatih sıçramaz:

hee canim aynen

59
3
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Ser_hat:

Tamam ilgili yerlere iletilmiş de bu çetenin üyeleri neden serbestçe gezermiş ki...

39
0
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Mehmet Sinan Bayram:

dunyanin herhangi bir ülkesinde saglik bakani görevden aninda el cektirilirdi , gerci buna gerek kalmaz hemen istfa ederdi , ama burasi Türkiye , devam edin yemeye is bilmez ağalar devam edin

37
0
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Ocean Express cargo Ltd:

BEBEK ÖLDÜREN DOKTOR ÇETESİ VAR VE DEVLETTEN KORKMUYOR

34
0
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bekir yapici:

duyda inanma, bazi birimleri kapatmislarmis mis, niye suclulari tesbit edip yargi önüne cikartmadiniz niye bu vicdansizligi durdurmadiniz niye faliyetlerine devam etmelerine göz yumdunuz yoksa bazi birimleri kapatarak diger birimler veya kisiler daha fazla kazansin diyemi düsündüz diye adama sormazlarmi?

17
1
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Tekin Avci:

Bu hastaneler kapatıldığı acikmi gerisi hikaye açık ise gereği yapılmış olmuyor yani sgkk ile anlaşmaları bile hala suruyormu

15
0
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