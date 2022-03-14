Sadıkoğlu'ndan "Reel fiyat farkı ve tasfiye hakkı" talebi

MALATYA (İHA) - Kamuya iş yapan müteahhitlerin ciddi bir kriz yaşadığını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Reel fiyat farkı ve tasfiye hakkı" talebini yineledi.

Pandemi süreci, yüksek döviz kurları, Rusya- Ukrayna savaşı ve diğer gelişmeler neticesinde emtia fiyatlarında yaşanan astronomik yükselişlerin inşaat sektöründe ciddi sorunlara sebep olduğunu ifade eden MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "Özellikle kamuya iş yapan birçok firmamız maliyetlerdeki fahiş artışlar sebebiyle iflasın eşiğine gelmiş durumda. Uzun süredir devam eden bu sorunları daha önce pek çok kez ifade edilmiş, TOBB gündemine taşımış ve ilgili bakanlarımıza doğrudan iletmiştik. Ocak ayında Meclisten geçen "Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri" uygulaması maalesef beklentileri karşılamamış ve sektörün yaşadığı sorunlara çare olamamıştır" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında kamuya iş yapan müteahhitlerin işlerini bitirebilmeleri mümkün gözükmemektedir. Uygulamadaki fiyat farkı hesabında kullanılan genel endeks, sektördeki fiyat artışlarını yansıtmamakta veya yetersiz kalmaktadır. Ayrıca sektörün "tasfiye" talebinin uygulamaya konulmaması iflas ve fesihlerin de önünü açmakta bu durum sektördeki olumsuzlukların yanında hazineye de ciddi yük oluşturmaktadır. Firmalarımız penceresinden bu sorunlar göze çarparken, taleplerin karşılanmaması neticesinde kamu projelerinde meydana gelecek aksamalar da doğrudan vatandaşımızı etkileyeceği de bir gerçektir. Doğrudan veya dolaylı olarak onlarca farklı sektörü besleyen inşaat sektöründeki sorunlar birçok alt sektörde ciddi daralmalar yaşanmasına neden olmakta bu durum ekonomi ve istihdama da ciddi darbe vurmaktadır" dedi.

"İncelikli talebimiz reel fiyat farkı ve tasfiye hakkı"

Reel fiyat farkı verilmesi ve "tasfiye" hakkı tanınmasının sektörün olmazsa olmaz talebi olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu; "Kamuya iş yapan ve mevcut koşullarda işlerini bitirmesi mümkün olmayan firmalarımıza tasfiye hakkı tanınmasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Hak edişlere yönelik fiyat farkı işin devamını da kapsamalı, 1 Ocak 2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesi sağlanmalıdır. Hammadde ve maliyetlerdeki fahiş fiyat artışları ve finansal zorluklar nedeniyle taahhüt sürelerinde işini tamamlayamayan firmalarımıza ek süre tanınması da elzemdir. Bunun yanında yüzde 300'leri aşan fiyat artışlarının yaşandığı temel inşaat malzemelerinde geçici vergi indirimi uygulanması da sektöre ciddi katkı sağlayacaktır. 2021 yılı 1 Ocak'tan bugüne kadar yaşanan zorlu ekonomi koşullarında, daha büyük zararlar yaşanmaması için işi yapamayan müteahhitlerin ihale yasaklarının kaldırılması ve teminatlarının iade edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Finansmana erişim ve tedarikte de sorunlar yaşanıyor"

Kamu müteahhitlerinin finansmana erişim ve tedarik konusunda da sorunları olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, "Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde özellikle finansmana erişim konusunda ciddi zorluklar yaşandığına şahit oluyoruz. Kamuya iş yapan müteahhitlerimizin hak edişleri konusunda yaşanan sorunlar bankalar nezdinde de olumsuz yorumlanmakta ve finansmana erişimleri zorlaşmakta. Gerek özel gerek devlet bankalarımızın bu süreçte firmalarımızı desteklemesi de büyük önem taşımaktadır. Bir diğer husus ise üreticinin ihracata yönelmesi ile iç piyasada ürün bulunmaması ve fiyatların giderek katlanması. Daha önce de konu ile ilgili çağrıda bulunmuş ve hem ihracatçımızı hem iç piyasayı ve sektörlerimizi koruyacak tedbirler alınması gerektiğini ifade etmiştik. Hem finansman hem tedarik konusunda ivedi çözüm ve destek adımları atılması gerekmektedir" şeklinde konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi