Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni

Sabiha Gökçen Havalimanının toplam terminal kapasitesini 50 milyon yolcunun üzerine taşıyacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin 1. Faz Açılış Töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Faruk Kacır ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani'nin katılımıyla düzenlendi.

Törende konuşan HEAŞ Genel Müdürü Kacır, 2001 yılında sivil havacılığa açıldığında 44 bin yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, bugün henüz 2025 yılı tamamlanmadan 44 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştığını söyledi.

Kacır, "Her yıl milyonlarca yolcuyu ağırlayan, rekorlar kıran ve gökyüzüne aralıksız kapı açan havalimanımızın uçuş trafiği ise 2 bin uçuş trafiğinden 245 bini aşkın sefer sayısına ulaşmıştır." dedi.

Sabiha Gökçen ilk 11 ayın 9'unda Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu

2024 yılında kırılan yolcu ve uçuş trafiği rekorlarının, 2025 yılı henüz tamamlanmadan geride bırakıldığını vurgulayan Kacır, "2025 yılı bitiminde ise 48 milyonu aşkın yolcuya ulaşacağımız görülmektedir. Bu büyüme bir tesadüf değildir. Bu tablo, doğru planlamanın, güçlü operasyon kabiliyetinin, etkin işbirliklerinin ve sahada gece gündüz emek veren ekiplerimizin ortak başarısının bir sonucudur. Sabiha Gökçen Havalimanımız, 40 milyon üzeri yolcu kategorisindeki 'Major Havalimanları' arasında 2025 yılının ilk 11 ayının 9'unda Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kapasite 50 milyon yolcunun üzerine çıkacak

Terminal 1'in Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hafızası olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleri, Savunma Sanayii Başkanlığımızın güçlü vizyonu ve HEAŞ ile terminal işletmecimiz ISG'nin işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında Terminal 1, uydu terminal olarak yeniden konumlandırılmıştır. Terminal 2 ile Terminal 1 arasında inşa edilen 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü, iki terminali yalnızca fiziksel olarak değil, operasyonel açıdan da tek bir yapı haline getirmiştir. Bu entegrasyon sayesinde, Sabiha Gökçen Havalimanımızın toplam terminal kapasitesi 50 milyon yolcunun üzerine, Terminal 1 ve Terminal 2'nin toplam kapalı alanı ise 265 bin metrekareye ulaşmıştır. Bu kapasite artışı yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların yolcu talebine de güçlü bir yanıt niteliğindedir."

HEAŞ olarak bakış açılarının yalnızca terminal binalarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Kacır, "HEAŞ olarak havalimanı gelişim projemiz kapsamında eş zamanlı yatırımlar yürütmekteyiz. İkinci pistin tam kapasiteyle devreye alınması, apron park pozisyonlarının artırılması, yeni hangarlar, bakım tesisleri, akaryakıt çiftlikleri ve hava sahası gelişim projeleri, bu meydanın operasyonel dayanıklılığını güçlendiren stratejik adımlardır." dedi.

"Bu yatıırm, İstanbul'un önde gelen küresel bir merkez olarak konumunu daha da güçlendiriyor"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi MAHB Yönetici Direktörü Dato İzani de kıtaların, kültürlerin ve küresel havacılığın kesişme noktasında yer alan İstanbul'da bulunmanın bir onur olduğunu dile getirdi.

Bugünkü törenin yalnızca bir altyapı yatırımı olmadığını vurgulayan İzani, bunun güvene, ortak hedeflere ve uzun vadeli büyüme vizyonuna dayalı güçlü bir ortaklığın göstergesi olduğunu söyledi.

Bu yatırımın Türkiye ve Malezya açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten İzani, "Bu yatıırm, Türkiye için ulusal havacılık hedeflerini ilerletmekte ve İstanbul'un önde gelen küresel bir merkez olarak konumunu daha da güçlendirmektedir. Malezya için ise güçlü ortaklıklar, karşılıklı güven ve ortak uzun vadeli bir vizyonla desteklenen önemli bir denizaşırı havaalanı yatırımının başarısını yansıtmaktadır." diye konuştu.

"İSG dünyanın en iyi performans gösteren havalimanları arasındaki konumunu sürekli olarak güçlendiriyor"

Dato İzani, Savunma Sanayii Başkanlığı ve HEAŞ'ın liderliğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dünyanın en iyi performans gösteren büyük havalimanları arasındaki konumunu sürekli olarak güçlendirdiğini ifade etti.

İkinci pistin devreye alınmasının operasyonel kapasiteyi önemli ölçüde artırdığını belirten İzani, bunun sürdürülebilir büyümeyi destekleyen kritik bir unsur olduğunu söyledi.

2025'in sonuna yaklaşılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılda 48 milyon yolcuya hizmet veren, 54 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan, Türkiye'nin en yoğun ikinci ve Avrupa'nın en yoğun dokuzuncu havalimanı konumunda bulunduğunu aktaran İzani, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu performans, güçlü talebi, disiplinli planlamayı, kurumsal uyumu ve etkili uzun vadeli uygulamayı yansıtmaktadır. Bugün açılışı yapılan Terminal 1 Renovasyon Projesi, bu büyümeye doğrudan bir yanıt niteliğindedir. Kapasite genişletme ve modernizasyondan daha fazlası olan bu proje, mevcut altyapıyı daha akıllıca kullanarak, alanı yeniden düşünmeyi, yolcu akışını iyileştirmeyi, konforu artırmayı ve genel seyahat deneyimini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu dönüşümün kalbinde, Türkiye'de türünün ilk örneği olan 240 metrelik çelik bağlantı köprüsü yer almaktadır. Terminal 1 ve 2 arasında fiziksel bir bağlantı sağlayan bu köprü, entegrasyonu, mühendislik mükemmelliğini ve havaalanı tasarımına yönelik ileriye dönük bir yaklaşımı simgelerken, yolculara hava sahası operasyonlarına benzersiz bir görsel bağlantı sunmaktadır."

İzani, Malezya Havalimanları Holdings'in hissedar olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uzun vadeli başarısına olan bağlılığını sürdürdüğünü, odak noktalarının operasyonel mükemmellik, sürdürülebilirlik ve yolcu beklentilerini karşılayan bir havalimanı deneyimi sunmak olduğunu sözlerine ekledi.