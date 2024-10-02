Üye Girişi
Haberler

Rüya Bayegan'a İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Rüya Bayegan'a İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan, enerji sektöründeki liderliği ve kadınlar için olan katkılarından dolayı 'İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir forumda kendisine takdim edildi.

BGN Grup Üst Yöneticisi (CEO) Rüya Bayegan, enerji sektöründe kadın liderliğine yaptığı katkılardan dolayı "İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl Asya, Orta Doğu ve Afrika'da enerji ve ticaret yollarının dönüşümüne katkı sağlayan güçlü küresel liderlere verilen ödül, 1 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda, ADNOC Trading Üst Yönerticisi (CEO) Ahmad Bin Thalith tarafından takdim edildi.

Bayegan, "küresel enerji piyasalarındaki liderlik stratejileri ve yenilikçi yönetim anlayışı" dolayısıyla ödüle layık görülerek, bu kategoride ödül kazanan ilk kişi oldu.

Bayegan, enerji ticaretindeki stratejik hamlelerinin yanı sıra BGN'in düşük karbon emisyonlu ürünlere yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor.

Şirket, Bayegan'ın liderliğinde dünya çapında en büyük sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ticaret birimlerinden birini kurarken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin pek çok yeni alanda yatırım yaptı.

Bayegan, küresel enerji piyasasındaki yenilikçi vizyonu ve büyümeye olan bağlılığı sayesinde BGN'i bölgesel bir oyuncudan küresel bir enerji şirketi haline getirdi. Şirket, Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik merkezlerde 22 lokasyonda faaliyet gösteriyor.

Şirket ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hastanelere ve okullara bağış yapıyor, deprem yardımı gibi kar amacı gütmeyen projelere destek veriyor. Yeni işe alımlarının yüzde 50'sini kadınlardan oluşturmayı amaçlayan şirket, bu yolla yeni nesil enerji liderlilerine destek sağlıyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri Rüya Bayegan İpek Yolu Ekonomi Enerji Kadın CEO

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });