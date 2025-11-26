Rusya ve Azerbaycan Ekonomik İlişkilerini Geliştirmeyi Hedefliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Bakü'de bir araya geldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen Novak, Mustafayev ile görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ekim'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yaptığı görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda yeniden canlanmasına ivme kazandırdığı belirtildi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde dinamik bir gelişim gösterdiğine dikkat çekilen görüşmede; ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik stratejik perspektifler ele alındı.

Görüşmeye, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da katıldı.