Rusya'nın Nükleer Buzkıranı ile Kuzey Kutbu Keşfi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un öncülüğünde ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bilgi Buzkıranı' seferi tamamlandı.

Rosatom tarafından geçen yıl ilk defa uluslararası formatta düzenlenen Bilgi Buzkıranı seferine, bu yıl aralarında Türkiye, Rusya, Çin, Güney Afrika, Kazakistan ve Bangladeş'in bulunduğu ülkelerden çok sayıda öğrenci ve uzman katıldı.

Toplam 10 gün süren sefer kapsamında Kuzey Kutbu'nun da keşfedildiği gezi, Rusya'nın turizm amaçlı da kullanılan tek nükleer buzkıranı 50 Let Pobedy (Zaferin 50 Yılı) adlı gemiyle gerçekleşti.

Murmansk'tan yola çıkan gemi, Franz Josef Toprakları takımadalarına ulaşarak, 17 Ağustos'ta Kuzey Kutbu'na vardı ve 22 Ağustos'ta Murmansk'a geri döndü.

Keşif gezisinde, atom ve uzay teknolojileri alanında uluslararası uzmanlar ve bilim adamları için bilimsel eğitim programı yapılırken, yolculuk sırasında katılımcılar nükleer buzkıranı yakından tanıma fırsatı buldu.

Sefere katılan Arda, öğrendiklerini okulunda kullanmak istiyor

Sefere katılan Türk öğrenci Deniz Arda, "Bilgi Buzkıranı" serüveninde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kuzey Kutbu'nda bulunmanın çok özel bir duygu olduğunu vurgulayan Arda, "Dev buzulların üzerinde yürümek ve beyaz kutup ayılarını görmek hem heyecan verici hem de unutulmazdı." dedi.

Arda, gemide yoğun ve ilgi çekici çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Hiç sıkılacak zamanımız olmadı. Çeşitli bilimsel deneyler yaptık. Hatta bir astronotla tanışma ve sohbet etme şansım oldu, bu benim için çok etkileyiciydi." ifadelerini kullandı.

Nükleer buzkıranda seyahati, "bilimsel açıdan eşsiz bir deneyim" şeklinde tanımlayan Arda, "Bir yolcu olarak nükleer gücün hissedilebildiği bir ortamda bulunmak çok farklıydı. Buzkıranın görevini ve nükleer teknolojinin sağladığı güvenliği doğrudan gözlemleme imkanım oldu." diye konuştu.

Arda, sefer kapsamında edindiği bilgileri hem eğitim hayatında hem de kişisel projelerinde değerlendirmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunun kendisine umut verdiğini vurgulayan Arda, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip bir ülke olması ve Rusya ile iş birliği yapması gurur verici. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatını uzaktan görmüş olmama rağmen büyüklüğünü görebildim ve bu çok etkileyiciydi. Nükleerin, ülkeleri enerjide bir üst seviyeye çıkardığını düşünüyorum. Umarım Türkiye de bu yolda ilerlemeye devam eder ve her bölgede bir santralimiz olur."

Nükleer buzkıranın zorlu koşullardaki serüveni

50 Let Pobedy Buzkıranı'nın kaptanı Ruslan Sasov da AA muhabirine yaptığı açıklamada, keşif gezisine Murmansk'tan başladıklarını ve doğrudan Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktıklarını anlattı.

Dönüş yolunda Franz Josef Toprakları takımadalarından geçtiklerini aktaran Sasov, "İki yıl üst üste, Kuzey Kutbu'nu sadece Rus çocuklarına değil, dünyanın dört bir yanından gelen okul çocuklarına da açıyoruz. Ekibimiz, keşif gezisi katılımcılarına Kuzey Kutbu'nu ve kutup ayıları gösterebildiğimiz için çok mutlular." dedi.

Kutup ayılarının bu yıl "çok fotonejik" olduklarını belirten Sasov, "Karda yuvarlanıp, yiyecek istediler. Bilgi Buzkıranı'nın değerini anlamak için çocukların duygularını görmek yeterliydi." şeklinde konuştu.

Sasov, gerçekleştirdikleri her uluslararası seferin benzersiz özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaptan köşkünde çok sohbet ettik. Birçoğu bayraklarını imzalatmak için kamarama geldi. Bu tür bir geri bildirim, gençlerin bizim işimize ilgi duyduğunu gösteriyor. Hepsi birbirinden çok farklı, ama diğer yandan çok meraklı, dikkatli ve iletişim kurmak isteyen çocuklardı." ifadelerini kullandı.

Seferi yalnızca yaz sezonunda gerçekleştirdiklerini anlatan Sasov, "Kış sezonunda ise Kuzey Deniz Yolu rotasında çalışmaya başlıyoruz ve nakliye gemilerinin güvenli bir şekilde buz kırıcılarla yol almasını sağlıyoruz. Kuzey Kutbu her zaman buzla kaplıdır ve bu bölgedeki hava koşulları yazın bile zorlu olabilir." dedi.