Rusya'nın Azak Denizi'nde gemilerin güvenliği için ilave tedbirler aldığı bildirildi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Azak Denizi'nde gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve gemilerin korunması için ek tedbirler alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azak Denizi'ndeki "gergin durum" nedeniyle Azak ve Karadeniz havzasındaki yük taşımacılığının kesintisiz sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda taşımacılık faaliyetlerini koordine etmek üzere özel operasyon merkezi kurulduğu aktarılan açıklamada, merkezin alternatif lojistik güzergahlar oluşturacağı ve yük akışını kara ve demir yolu gibi diğer ulaşım türlerine yönlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, yüklerin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesinin amaçlandığı, bazı liman işletmelerinin de teknolojik imkanları doğrultusunda ilave yük kabul etmeye ve terminallerdeki sevkiyat hızını artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ile eş güdümlü çalışıldığına işaret edilen açıklamada, Azak ve Karadeniz havzasında deniz trafiğinin güvenliğinin artırılması, ticari gemilerin korunması ve yük taşımacılığında yaşanabilecek aksamaların önlenmesi için ek önlemlerin devreye alındığı bildirildi.

Öte yandan, söz konusu açıklamada alınan güvenlik tedbirlerinin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Rusya ile Ukrayna, son dönemde Karadeniz ve Azak Denizi'nde gemi ve limanlara yönelik saldırılarını karşılıklı artırmıştı.

Kaynak: AA