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Rusya, Geleceğin Teknolojileri Forumunu Düzenliyor

Rusya, Geleceğin Teknolojileri Forumunu Düzenliyor
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Rosatom, 'Yeni Malzemeler ve Kimya' temasıyla Moskova'da Geleceğin Teknolojileri Forumunu 3. kez düzenleyecek. Forum, nükleer, tıp ve havacılık gibi alanlarda yeni malzemeler ve teknolojileri ele alacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bilgi yoğun yeni alanların geliştirilmesi konusunda önemli bir etkinlik olan Geleceğin Teknolojileri Forumu'nu 3. kez düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu forum, 20-21 Şubat tarihlerinde, Moskova'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak.

Teması "Yeni Malzemeler ve Kimya" olarak belirlenen forum, katılımcıların modern malzemelerin bilimsel ve üretim temelinin durumu hakkında bütüncül bir görüş elde etmelerine, ileriye dönük üretim stratejilerini değerlendirmelerine ve bu alandaki devlet destekli tedbirlerin etkinliğini artırmak için öneriler geliştirmelerine fırsat sağlayacak.

Forumda, nükleer, tıp ve havacılık gibi kilit sektörler için yeni malzemeler ve ilgili teknolojiler alanında önemli gelişmeler ve çözümler de sunulacak.

Etkinliğin iş programı, Rusya'nın 2030'a kadar ulusal kalkınma hedeflerinden biri olan yeni malzemeler ve kimya konusuna odaklanacak. Bu konu, 2036'a kadarki ulusal hedefler arasında da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı, "Yeni Malzemeler ve Kimya" ulusal projesi yöneticisi ve Forum Düzenleme Komitesi Eş Genel Başkanı Denis Manturov, forumun bilgi yoğun teknolojiler ve yenilikçi gelişmelerin geleceğini tartışmak üzere önde gelen uzmanları, bilim insanlarını, iş dünyası temsilcilerini ve hükümet yetkililerini bir araya getireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Malzeme bilimi alanında çığır açan çözümler üretmeden, sürekli güncelleme yapmadan ve yeni özelliklere sahip malzemeler geliştirmeden yüksek teknoloji sektörlerinin gelişmesi mümkün değil. Yeni ulusal teknolojik liderlik projesi 'Yeni Malzemeler ve Kimya'nın uygulanması, bu alandaki araştırmaları desteklemeyi ve yenilikçi ürünlerin pazara sunulması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlıyor. Forum katılımcıları, ulusal projenin hükümlerini daha iyi belirlemek için sektörün mevcut durumu, zorlukları ve beklentileri hakkında profesyonel bir değerlendirme sunacak."

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de, forumda ele alınacak yeni malzemeler yaratma konusunun son derece güncel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rosatom için forumun eş organizatörü olmak hem büyük bir onur hem de önemli bir görev. Rus biliminin kimya alanındaki gelişiminde büyük potansiyel görüyoruz. Şimdi bilimsel araştırmalara yatırım yapmak için en iyi zaman. Geliştirilmekte olan malzeme ve teknolojiler sadece teknolojik egemenliği sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun gelecekteki teknolojik liderliğinin de temelini oluşturmalı.Teknolojik liderliğin ulusal projelerinden 'Yeni Malzemeler ve Kimya' ulusal projesi, diğer tüm ulusal projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasının temelini oluşturan projelerden biridir. Proje katılımcıları arasında, Kurchatov Enstitüsü'nün yüksek düzeydeki araştırma yetkinliklerini dikkate alarak temel ve uygulamalı araştırmaların geliştirilmesinden sorumlu olduğu ve kompozitlerin, nadir ve nadir toprak metallerinin seri endüstriyel üretiminin geliştirilmesinin Rosatom'a verilmesi konusunda bir iş birliği olacaktır."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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