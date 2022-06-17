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Putin gıda kriziyle ilgili konuştu: Tahılın çıkarılmasına engel olmuyoruz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Putin gıda kriziyle ilgili konuştu: Tahılın çıkarılmasına engel olmuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına alan tahıl krizine değindi. Putin, Karadeniz'deki mayınları kendilerinin yerleştirmediğini belirterek "Tahılın çıkarılmasına engel olmuyoruz. Bırakın mayınları temizlesinler ve çıkarsınlar. Biz, bu sivil gemilerin güvenliğini sağlarız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl 25. kez düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda açıklamalarda bulundu. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara tepki gösteren Putin, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına çıkarılmasında yaşanan sorunlar hakkında da konuştu.

Putin, işletmelerin çalışması ve Rusya ile Belarus'tan gübre sevkiyatı engelleniyor, bunun sonucunda durum giderek daha fazla çıkmaza giriyor. Bunun ardından yaşanacak gelişmeleri öngörmek zor değil; küresel piyasaya gübre tedarikinde açık yaşanma riski doğacak ve fiyatlar çok daha güçlü şekilde yukarı gidecek, bu da en başta fakir ülkelerde açlık tehdidi oluşturacak. Bunun sorumluluğu, tamamıyla ABD ve Avrupa yönetimlerinin vicdanında olacak.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vladimir Putin Politika Dünya Ekonomi Haberler

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