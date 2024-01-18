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Rusya'da Yeni Nesil Nükleer Reaktörün Kurulumuna Başlandı

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Rusya'nın Rosatom şirketi, Tomsk Bölgesi'ndeki Seversk kentinde bulunan Pilot Tanıtım Enerji Kompleksi'nde BREST-OD-300 reaktörünün kurulumuna başladığını duyurdu. Bu reaktör, dünyanın ilk yeni nesil kurşun soğutmalı hızlı reaktörü olma özelliği taşıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Batı Sibirya'da bulunan Tomsk Bölgesi'ndeki Seversk kentinde yer alan Pilot Tanıtım Enerji Kompleksi (PDEC) sahasında BREST-OD-300 reaktörünün kurulumuna başlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk yeni nesil kurşun soğutmalı hızlı reaktörü BREST-OD-300'ün toplam ağırlığı 165 ton olan çelik taban plakası monte edildi ve dış kabının ilk bölümü olan muhafazanın alt katmanı da reaktör şaftına yüklendi.

Söz konusu muhafaza, ısı yalıtımlı betonun tutulmasını sağlıyor ve soğutucu devresinin sınırını çevreleyen ek bir yerel koruma bariyeri oluşturuyor.

"Doğal güvenlik" ilkelerine dayanan kurşun soğutmalı BREST-OD-300 hızlı reaktörle çalışan 300 megavatlık nükleer güç santrali, Rosatom'a bağlı TVEL Yakıt Şirketi'nin bir kuruluşu olan Seversk'teki Sibirya Kimya Tesisi sahasında inşa edilmekte olan PDEC'nin temel bileşeni olma özelliği taşıyor.

PDEC tesisleri, Rosatom'un stratejik projesi olan "Proryv" (Atılım) kapsamında geliştiriliyor. Tesisler, güç ünitesinin yanı sıra, ışınlanmış yakıtın yeniden işlenmesi için bir ünite ve uranyum-plütonyum nitrür yakıt üretimi için bir ünite olan yerinde kapalı nükleer yakıt döngüsü tesislerini de içeriyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Pilot Rusya Rusya Çevre Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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