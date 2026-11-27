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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türk ortaklarımızla birlikte Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini devreye almaya hazırlanıyoruz. Bu, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir sektörün doğuşu açısından tarihi bir gelişme olacak. Ülkelerimiz açısından ise bu, önümüzdeki onlarca yıla yayılan ortak bir çalışma." dedi.

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonun 20. Dönem Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantının ardından Türk-Rus 20. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı. Protokolün ardından Türkiye- Rusya İş Forumu gerçekleştirildi.

Aleksandr Novak, forumun açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in izlediği politikanın bulunduğunu, liderlerin düzenli diyaloğunun ticaret, yatırım ve ortak projeler için elverişli koşullar oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin Rusya'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke liderinin ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu anımsatan Novak, "Bu iddialı bir hedef. Kuşkusuz bu hedefe ulaşmanın yolu uzun vadeli sözleşmelerden, karşılıklı yatırımlardan ve şirketler için açık ve öngörülebilir koşullardan geçiyor." diye konuştu.

Novak, enerjinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dayanağı olmaya devam ettiğini belirterek, Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz, petrol ve petrol ürünleri tedarikine ilişkin yükümlülüklerini titizlikle yerine getirdiğini dile getirdi.

"Türk ortaklarımızla birlikte Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini devreye almaya hazırlanıyoruz"

TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenilir biçimde çalıştığını ve elektrik alanındaki işbirliğinin geliştiğini ifade eden Aleksandr Novak, "Türkiye bugün enerji kaynaklarının transit taşınmasında önemli bir rol oynuyor ve biz Türkiye'nin bölgesel bir enerji ticaret merkezi haline gelmesine katkı sağlamaya hazırız." diye konuştu.

Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin de şunları kaydetti:

"Türk ortaklarımızla birlikte Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini devreye almaya hazırlanıyoruz. Bu, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir sektörün doğuşu açısından tarihi bir gelişme olacak. Ülkelerimiz açısından ise bu, önümüzdeki onlarca yıla yayılan ortak bir çalışma."

Rus şirketlerinin Türkiye'de enerji, metalürji, otomotiv ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterdiğini, Türk şirketlerinin ise Rusya'da otomotiv parçaları ve yapı malzemeleri ürettiğini ve büyük inşaat projelerinde yer aldığını aktaran Novak, "Her yatırımın iki ülkenin tedarikçilerine yeni siparişler sağlamasını ve şirketlerin başka pazarlara açılmasına imkan sağlamasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılar için deniz ve kara yolu taşımacılığının tek bir zincir halinde işlemesi gerekiyor"

Aleksandr Novak, Türkiye'nin geçen sezon Rus tahılının en büyük alıcısı olduğunu ve gübre sevkiyatının başladığını belirterek, "Bir sonraki adımın uzun vadeli sözleşmeler ve tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik ortak projeler olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve lojistiğin ticaret hacmini ve sevkiyat maliyetlerini doğrudan belirlediğini, deniz ve kara yolu taşımacılığının, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin ve yük işlemlerinin kolaylaştırılmasının öncelikler arasında yer aldığını ifade eden Novak, ihracatçılar için deniz ve kara yolu taşımacılığının tek bir zincir halinde işlemesi gerektiğini dile getirdi.

Novak, turizm ve sağlık sektörlerinin yanı sıra eğitim, kültürel ve sportif ilişkilerin de iki ülke arasında önemli konuma sahip olduğunu anlattı.

"Şirketlerimiz bu potansiyeli yeni projelere, sözleşmelere ve üretim faaliyetlerine dönüştürecek deneyime sahip"

Rusya ve Türkiye ekonomilerinin birçok açıdan birbirini tamamladığına dikkati çeken Aleksandr Novak, ortak projelerin ham madde, ekipman ve parça tedarikçilerine sipariş, bölgelere ise yatırım ve istihdam sağladığını söyledi.

Novak, ticaret, karşılıklı yatırımlar ve ortak üretim alanlarında henüz değerlendirilmemiş bir potansiyelin de bulunduğunu belirterek, "Şirketlerimiz bu potansiyeli yeni projelere, sözleşmelere ve üretim faaliyetlerine dönüştürecek deneyime sahip. Rus ve Türk şirketlerinin birbirlerinin pazarlarındaki konumlarını güçlendireceğinden ve üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl 16-19 Haziran'da düzenlenecek 30. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na konuk ülke olarak katılma kararı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Novak, "Konuk ülke statüsü, Türk şirketlerine ürünlerini tanıtma, Rus ve yabancı ortaklarla görüşme ve Rusya'nın farklı bölgelerinden gelen teklifleri inceleme imkanı sağlayacak. Türk iş dünyasını St. Petersburg'da görmekten memnuniyet duyarız." diye konuştu.

Kaynak: AA