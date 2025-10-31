Rosatom, 18. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda Partner Oldu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun partneri oldu.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Roscongress Vakfı'nın desteğiyle Avrasya'yı Tanıyalım Derneği'nin organize ettiği etkinlikte şirket, partnerler arasında yer aldı.

Siyasetçilerden iş dünyasının temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiren forumda Avrupa ve Asya ülkeleri arasındaki uluslararası işbirliği konuları tartışıldı.

Forum kapsamında düzenlenen "Enerji İş Birliğinde Yeni Gerçekler: Küresel İlerleme İçin Yenilikçi Stratejiler" oturumunda ana konuşmacı olarak yer alan Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, şirket heyetine de başkanlık etti. Komarov, konuşmasında atom enerjisinin geleceğin güvenilir ve sürdürülebilir enerji sisteminin oluşturulmasındaki önemli rolünü vurguladı.

Komarov, uluslararası toplumun atom enerjisinin geliştirilmeden küresel dekarbonizasyonun imkansız olduğunu kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2050'ye kadar dünya atom enerjisi üretiminin üç katına çıkarılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hayati bir adımdır. İklim sorunlarının çözümünde teknolojilerimize olan talebin istikrarlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Rosatom'un projeleri, yabancı ortaklara yalnızca güvenilir ve karbonsuz üretim yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlıyor, yeni iş yerleri yaratıyor ve bilimsel potansiyeli geliştiriyor. Örneğin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak ve ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. İleri teknolojileri hayata geçirerek ve istikrarlı enerji tedarikini garanti ederek, bu istasyon sanayinin dinamik büyümesinin anahtarı olabilir, yatırım iklimini iyileştirebilir ve binlerce iş yeri yaratabilir."

Rosatom temsilcileri iş programı kapsamında, kuruluşun dijital geliştirme çalışmalarını da paylaştı. Bu kapsamda Akkuyu NGS'nin inşasının çeşitli aşamalarını ve Mersin'in altyapı gelişimini gösteren bir fotoğraf sergisi sunuldu.