Rönesans'tan Antalya'ya Yeni AVM Projesi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Antalya'da üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliştirmeyi planladıklarını belirterek, " Antalya, Rönesans Gayrimenkul'ün faaliyet gösterdiği sekizinci il olacak. Bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." dedi.

Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın mevcut yatırım durumu, finansal konumu ve geleceğe dair yatırım planlarının paylaşıldığı İzmir'deki basın toplantısına, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel ile şirketin üst düzey yetkilileri katıldı.

Yağmur Yaşar, basın toplantısında yaptığı konuşmada, RGY portföyünde yer alan 15 varlığın tamamının "BREEAM In-Use Outstanding" sertifikasına sahip olduğunu ve bu seviyeye dünya genelindeki binaların yalnızca yüzde 1'inin ulaşabildiğini söyledi.

Şirketlerinin, faaliyetleriyle bir taraftan operasyonel verimliliğini artırırken, diğer taraftan da sürdürülebilir geleceğe katkı sunmak için çalıştığını vurgulayan Yaşar, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 16 bin 500 kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyor. Böyle büyük bir ekosistemde önceliğimiz olan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hem yönetim kurulunda hem de merkez ofiste kadın-erkek oranını eşitleyerek başardık." şeklinde konuştu.

Yaşar, öz tüketime dönük yeşil enerji projeleriyle, tüm AVM'lerdeki elektrik ihtiyacını tamamen yeşil, karbon sıfır olarak karşılamak istediklerine dikkati çekerek, 2017'den 2024'e kadar birim inşaat alanı başına ortak alan enerji tüketimlerini ve buna bağlı karbon emisyonlarını yüzde 54,9 azalttıklarını kaydetti.

İzmir'de rüzgar, Kırşehir'de ise güneş santrali projeleri bulunduğuna değinen Yaşar, bu iki projeyi Rönesans Enerji ile hayata geçireceklerini, projelerin izinlerinin alındığını ve bu sayede 2026'da bütün AVM'lerindeki elektrik tüketimini tamamen yeşil enerjiyle karşılayacaklarını aktardı.

Yaşar, AVM'lerinde doluluk oranlarının yüzde 98,7 olduğuna işaret ederek bu oranın sektörde olabilecek en iyi seviye olduğunu ve 12 AVM'lerindeki 2 bin mağazalarının yaklaşık 150'sini her yıl sürekli değiştirdiklerini belirtti.

"Kişi başı harcama yüzde 50 daha yüksek"

Alışveriş merkezi kategorilerine değinen Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci jenerasyon AVM'ler müşteriyi içeriye alan, hiç gün ışığı göstermeden mağaza mağaza dolaştıran, alışverişini tamamladıktan sonra da gitmesini kolaylaştıran kapalı yapılardı. Bizim Hilltown Karşıyaka gibi yeni jenerasyon AVM'lerimizde bahçeler, insanların sosyalleşeceği mekanlar, etkinlik aktivite alanları var. İnsanların bulunmak istedikleri mekanlar oldu. Bu dönüşüm cirolara da yansıyor. Kişi başı harcama bu tür merkezlerde standart kapalı AVM'lere göre yüzde 50 kadar yüksek. Çünkü insanlar misafir gibi hizmet görüyor, iyi bir deneyim yaşıyorlar burada. Biz ziyaretçilerimize müşteri değil misafir gözüyle bakıyoruz."

"Ciroda ortalama yüzde 35 civarında büyüme"

Yaşar, AVM'lerdeki kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, 2018'den bu yana kiracıların cirolarının enflasyonun üstünde arttığını fakat kiraların enflasyonla endekslendiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bugün perakendecinin en önemli problemi kira değil. Kiracıda, kiranın problem derecesi azaldı. Tedarik problemleri, personel, stok maliyeti, işletme sermayesi ihtiyacı perakendeci için daha büyük problemler." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında kiracıların toplam cirosunun 10,5 milyar lirayı geçtiğini paylaşan Yaşar, "Geçen yıla göre ortalama yüzde 35 civarında bir büyüme var. Ortalama bir mağaza için günlük 175 bin liraya geliyor. Dolar olarak baktığımızda yaklaşık 4 bin 400 dolar. Bu rakam hem ciro hem de tüketim anlamında Avrupa seviyesine yaklaştı." dedi.

"Konut tarafında ilerleme oranımız yüzde 49"

Yaşar, bugüne kadar yürütülen başarı hikayesinin, karlı büyümenin ve güçlü finansmanın Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın gelecek projelerine de yön verdiğini vurgulayarak, şirketlerinin yakın dönem planlarına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da Maltepe Park AVM ve Ofis'in bulunduğu parselde, iki bloğu konut, iki bloğu ofis ve 15 adet ticari üniteden oluşan Maltepe Park projemizin inşaatı devam ediyor. Şu anda genel olarak baktığımızda inşaatın yüzde 19 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Konut tarafında ise ilerleme oranımız yüzde 49. Söz konusu projedeki dört bloğu da ilk etapta konut olarak planlamıştık. Ancak ofis piyasasında ciddi bir arz açığı ve talep olması nedeniyle iki bloğu ofise dönüştürdük. Mimarisinde bulunduğu lokasyonun topoğrafya silüeti ve şehir siluetinin cepheye yansımasından esinlendiğimiz ofis projesini, klasik ofis binalarından farklı olarak taze havayı direk sağlanacak şekilde tasarlıyoruz.

Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı'nda orta vadede portföyümüzdeki üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu arada söz konusu projeyle Antalya, Rönesans Gayrimenkul'ün faaliyet gösterdiği sekizinci il olacak. Bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ümraniye'de bulunan ve 23 bin metrekare büyüklüğündeki arsamızda da konut veya ofis projesi geliştireceğiz. Şu anda imar durumuyla ilgili gelişmeleri bekliyoruz. Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak hem organik hem de stratejik satın almalarla sürdürülebilir bir şekilde büyümemize devam edeceğiz."

"Avro bazında yüzde 62 artırdık"

Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel de halka arz sonrası dönemde operasyonel kar rakamlarının enflasyonun üzerinde yüzde 11 artarak 1,8 milyar liraya, avro bazında ise yüzde 37'lik bir artışla 46,1 milyon avroya yükseldiğini paylaştı.

Bu rakamın operasyonel karda 2025 için bütçeledikleri 180 milyon avro seviyelerine ulaşabileceklerine işaret ettiğini kaydeden Yüksel, "Düşen borçluluk oranlarıyla finansman maliyeti azaldı ve bu durum da nakit yaratma kapasitemizi artırdı. Son iki yılda gelirlerimizi avro bazında yüzde 62 artırdık." ifadelerini kullandı.

Yüksel, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın uzun vadeli kredi notunu 2024'te "B"den "B+" seviyesine, 2025'te ise bir kademe daha yukarı taşıyarak kredi notunu "BB-"ye yükselttiğini anlatan Yüksel, düzenli ve istikralı not artışının mali disiplinin ve uzun vadeli stratejilerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın haziranda daha ilk değerlendirmesinde kurumsal yönetim derecelendirme çalışmaları kapsamında 10 üzerinden 9,12 puan alarak Borsa İstanbul (BIST) Kurumsal Yönetim Endeksi'ne girmeye hak kazandığına dikkati çeken Yüksel, "Tüm bunlar da sürdürülebilir ve çevreye duyarlı, karlı, fark yaratan, sosyal, ticaret ve iş hayatına katkıda bulunan, uluslararası standartlarda ticari gayrimenkul projeleri geliştirerek, tüm paydaşları için en yüksek değeri yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü net olarak gösteriyor." diye konuştu.