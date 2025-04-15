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Rize'de kar yağışı çay tarımını vurdu

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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı çay tarımında büyük zarara yol açtı. Üreticiler, don olayının çay bahçelerine etkileri nedeniyle rekoltenin düşebileceğinden endişe ediyor ve destek çağrısında bulunuyor.

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışı bir çok tarım ürününde zarara yol açarken, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çay tarımı da kardan zarar gördü.
Rize'de etkili olan kar yağışı ve zirai don nedeniyle çay tarlalarının tepe noktalarında yanma meydana geldi. Baharın gelmesiyle çay bitkisi filizlenirken Nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerine don vurdu. Sıcaklıkların bir anda düşmesi çay bitkisinde yanmaların meydana gelmesine neden oldu. Özellikle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerinin büyük oranda zarar gördüğünü dile getiren çay üreticileri yeni sezonda rekoltenin düşük olabileceğini dile getirdi.

Üreticilerin mağdur olmaması için desteklenmesi gerektiğini savunan Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu "Ülkemizin birçok noktasında etkili olan zirai don felaketi Çamlıhemşin bölgesinde çay tarımında da etkili oldu. Bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rize'de kar yağışı çay tarımını vurdu

Rize'de kar yağışı çay tarımını vurdu

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Rize'de kar yağışı çay tarımını vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDüsünür:

Sonra dicekler ki iklim kanunu meclisten derhal gecirelim ciftciler kardan dondan dolayi perisan acilen cozum bulmamiz laizm dicekler. Her gun ucaklarla kimyasal gaz birakarak doganin dengesini bozdunuz. İklim kanunu yesillendirme projeside degildir. Tarim ve hayvancigin tamamen bitmesi demektir. Durmayin Millet vekillerini parti merkezlerini arayin İklim.kanuna karsi cikin. İmzalanirsa kole olacagiz kole

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Haber Yorumlarıvatandaş:

çiftçi ölürse şehirdekilerin vay haline..

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Reisimin cayi demli olsunda gerisi teferruat...dimi suru

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