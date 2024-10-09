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Çay, yeni keşfedilen yönleriyle adından daha sık söz ettirecek

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Rize'de çay sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte müstahsiller, çay tohumlarını toplamaya başladı. Çay bitkisinin çeşitli işlenmesi ve yeni çay bahçelerinin ekimi için tohum üretimi üzerine çalışmalar hız kazandı. Çayın tohumunun yemeklik yağ ve sabun yapımında da kullanılacağı bildirildi.

Rize'de çay sezonunda sona yaklaşılınca müstahsillerin yeni gelir kapısı çay tohumu toplamak oldu. Çay bitkisinin yaprağından beyaz çay, yeşil çay, matcha, oolong çayı, siyah çay üretilirken yemekler, tatlı atıştırmalıklar ve dondurma için çay pudrası üretiliyordu. Bunun yanı sıra Rize Belediyesi'nin kurduğu mangal kömürü fabrikası da çayın çöpünü değerlendirdi. Hizmete giren fabrika sayesinde çayın işlendikten sonra kalan çöpünden de pelet ve mangal kömürü üretimi başladı. Son olarak çay müstahsilleri çayın en eski bilinen kısmı, tohumu için çay bahçesine girmeye başladı.

ÇAY ARAZİLERİNE YENİLEİ EKLENECEK

Trabzon, Ordu, Giresun gibi çay bitkisinin az olduğu bölgelere gönderildiği bilinen çay tohumları sayesinde yeni alanlarda çay bitkisinin ekimi bu tohumlar ile gerçekleşiyor. Ayrıca Rize Ziraat Odası önceliğinde yapımı devam eden çay tohumu fabrikası faaliyete girdiğinde çay tohumu yağı ve bu yağdan sabun üretimi gerçekleşecek. Çay tohumunda kilogram fiyatının belirlenmesini bekleyen çay müstahsilleri topladıkları tohumlar için kilogram başına 12-14 TL bandında bir fiyat bekliyor.

ÜRETİCİ ÇAY TOHUMUNDAN MEMNUN

3. sürgün yaş çay kampanyasının bitmesi ile çay tohumu toplamak için bahçeye girdiklerini dile getiren Fatma Akyar "Çay tohumu topluyoruz. Çay bitti şimdi çay tohumu başladı. Allah rızkımızı verdi topluyoruz bizde. Bin kere şükürler olsun" derken, komşularıyla birlikte çay bahçesine girerek imece usulü çay tohumu topladıklarını kaydeden Binnaz Köksal ise "Allah bize bir rızık verdi, çayımızı verdi. Çay sezonu bitti şimdide çay tohumunu verdi. Komşularla imece usulü topluyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Sonra giriyoruz çay bahçesine. Çok mutlu oluyoruz. Tabi toplaması biraz zor oluyor. Biraz güzel fiyat verirseler çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

TOHUMLAR GIDA VE BOYA SANAYİSİNDE DE KULLANILACAK

Topladıkları çay tohumlarını iyi bir fiyata satmak istediklerini dile getiren çay müstahsili Neriman Çomoğlu ise "Çayı bitirdik, hayırlısıyla kampanyayı kapattık. 3. sürgünü kapattık. Boş durmak yok. Eylül ayı memleketimizin en güzel zamanı. Bu güzel günleri çay tohumu ile değerlendirmeye çalışıyoruz. İyi bir fiyat verirseler bize çok memnun oluruz. Bu çay tohumları yeni çay bahçelerinin ekiminde kullanılacak. Ayrıca yeni fabrika yapılıyor, gıdada, boya sanayide kullanacak" ifadelerini kullandı.

ÇAYIN YAPRAĞI DA ÇÖPÜ DE TOHUMU DA PARA EDİYOR

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AR-GE çalışmalarının her geçen gün farklı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: Çay tohumundan yağ üretimi üzerinde çalışıyoruz. Uzakdoğu'da bu yağ kullanılıyor. Kozmetik alanında ve yemeklerde de çok etkin, faydalı, zeytinyağına eşdeğer bir yağ elde ettik. 'Maliyet konusunda farklı ne olabilir?' diye çalışmalarımız devam ediyor. Kozmetik sanayisine ilk etapta girme şansımız çok yüksek. Ancak çay tohumundan kaliteli bir yağ elde ediliyor. Bunu süper kritik makinemizde ürettik. Cilt tamamen bu yağı emiyor. Çok farklı özellikleri var. İnşallah bu konuda da iddialı bir şekilde çalışacağız. Çayın yanında ayrıca tohumun iktisadi anlamda farklı bir yanını üreticilerimize sağlamış olacağız. Biz bununla farklı şeyler de düşünüyoruz ama ilk etapta çay tohumunun yağını çıkartıp hem kozmetik sanayisinde hem de diğer şekilde kullanmaya çalışacağız."

Çay, yeni keşfedilen yönleriyle adından daha sık söz ettirecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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