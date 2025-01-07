Renault, ODMD ödül gecesinden 5 ödülle ayrıldı

MAİS, Renault ve Dacia markaları ile ODMD tarafından üst üste üçüncü kez 'Yılın Basın Lansmanı' ödülüne layık görüldü. Reanult, ayrıca 2024 yılının en çok satan otomobil markası olarak zirvede yer aldı.

Renault, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen ODMD Gladyatör - Satış ve İletişim Ödülleri'nde 5 farklı ödüle birden layık görüldü. 'Yılın Basın Lansmanı', 'Yılın Outdoor Uygulaması', '2024 Yılının En Çok Satılan Otomobil Markası' ile sahibinden.com ikinci el araç verilerine göre B segmentinde Clio ve C segmentlerinde Megane Sedan modelleriyle 'En Çok İlgi Gören Marka' kategorilerinde ödül alan marka, ödül gecesinde öne çıktı.

Yılın en çok otomobil satan markası Renault oldu

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl satışa sunduğu Renault Duster, Renault Rafale ve Yeni Renault Captur modelleriyle kullanıcılara yeni bir dünya sunan marka; Megane ve Clio ile de önemli bir satış başarısına imza atarak, 2024 yılında toplam 117 bin 919 satış adediyle Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markası oldu. En yakın rakibiyle arasında 30 binden fazla fark bulunan marka, elde ettiği bu satış adediyle pazardan yüzde 12,03'lük bir pay elde etti.

Üst Üste 3'üncü Kez 'Yılın Basın Lansmanı' ödülü

Dikkat çekici lansmanlarla MAİS, ODMD tarafından üst üste 3'üncü kez 'Yılın Basın Lansmanı' ödülüne layık görüldü. 2024 yılının Eylül ayında gerçekleştirdiği ve büyük beğeni toplayan Rafale lansmanıyla MAİS, otomotiv basınının değerli temsilcilerinin takdirleriyle, bu başarıyı üst üste 3'üncü kez elde eden ilk marka oldu.

Rafale ile 'Rüzgar Gibi' bir lansman

Rafale Türkiye lansmanı, Ege'nin birbirinden güzel duraklarından oluşan harika bir rotada, üst düzey bir sürüş deneyiminin oluşturulduğu lansman kurgusu ve #rüzgarınakapıl sloganıyla gerçekleştirildi. Özel olarak Rafale dünyasında kurgulanan Selçuk Efes Havaalanı'nda gerçekleştirilen uçak gösterisi, lansmanda öne çıktı.

Adını Renault'nun Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan Rafale'in bu özel geçmişine ithafen, Isparta'da özel olarak giydirilen ve üzerinde Renault ile Rafale'in logolarını taşıyan Extra 300 model akrobasi uçağı, lansman anında dikkat çekici bir gösteri gerçekleştirdi. Yeni Rafale'ler ile apronda senkron bir şekilde gerçekleştirilen akrobasi gösterisinde, Hindistan'dan özel olarak getirilen ve Türkiye'de Rafale'in lansman rengi olan Alpine Mavisi dumanlar kullanıldı. Akrobasi gösterisinin bitiminde, havada bir anda görünen onlarca paraşütçü, her biri ayrı bir Rafale'e ait olan anahtarları gökyüzünden indirerek araçları kullanacak olan davetlilere teslim etti. Bu özel gösterinin her anını ise, Fransa'dan özel olarak getirilen prodüksiyon ve çekim ekipleri kayıt altına aldı.

Davetliler, gösterinin tamamlanmasının ardından Yeni Rafale'ler ile birlikte Selçuk'tan Bodrum'a uzanan ve mavi ile yeşilin birleştiği bir rotada test sürüşü gerçekleştirdiler. Selçuk Efes Havaalanı'ndan başlayan test sürüşü Bafa Gölü etrafından devam ederek, Rafale kurgusuyla baştan sona tekrar dekore edilmiş olan Bodrum Xuma Village'daki Rafale deneyimiyle son buldu.

Kenan Doğulu da Yeni Renault Rafale'in #RüzgarınaKapıl'dı

Kenan Doğulu da Yeni Renault Rafale'in #RüzgarınaKapıl'dı ve kendini gökyüzüne bıraktı. Lansmanın en dikkat çekici anı, şüphesiz ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun uçaktan paraşütle atladığı andı. 4 bin metre yükseklikten 50 saniyelik serbest düşüşle paraşüt atlayışı yapan Kenan Doğulu, profesyonel manevralarla Selçuk Efes Havaalanı'na alkışlar eşliğinde başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

'Yılın Outdoor Uygulaması' ödülü

Açıklamaya göre, markanın 3 - 10 Aralık tarihleri arasında, tarihi Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirdiği ve yeni SUV dünyasını sergilediği 3D Mapping Gösterisi, ODMD tarafından 'Yılın Outdoor Uygulaması' ödülüne layık görüldü. Türkiye'de 2024 yılında yapılan en özel outdoor çalışmalarından olan 'Renault X Haydarpaşa Garı 3D Mapping Gösterisi', 7 gün boyunca her akşam 18.15'te Haydarpaşa Garı'nın tarihi dokusunda hayat buldu. İstanbul Boğazı'nın en fazla görülen ve dikkat çeken noktalarından olan Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirilen uygulama, milyonlarca insan tarafından izlenerek önemli bir etkileşim oluşturdu. Bu gösterinin bir benzeri ise, 'Renault X Haydarpaşa Garı 3D Mapping Gösterisi'nden yalnızca birkaç gün sonra, tarihi Notre Dame Kilisesi'nin restorasyon sonrası ilk açılışında Paris'te gerçekleştirildi.

Bir buçuk asırdan fazla bir süre boyunca İstanbul'un en simge ulaşım noktalarından biri olan tarihi Haydarpaşa Garı, markaya ev sahipliği yaptı. Restore edilmiş yepyeni görünümüyle ulaşım tarihinin mihenk taşı olan Haydarpaşa Garı, 'Renaulution' planı doğrultusunda markanın hayata geçirdiği yeni stratejisini, yeni dünyasını ve yeni SUV ailesini zamana meydan okuyan dokusunda yansıttı. Haydarpaşa Garı'nın tarihi bloklarının üzerinde gerçekleştirilen bu 3D mapping gösterisiyle marka, 'Renaulution' stratejisini tüm Türkiye'ye duyururken aynı zamanda ulaşım tarihinin geçmişini ve bugününü bir kesişim noktası olarak kullandı. Markanın yeni SUV'leri Rafale, Duster, Austral ve Captur; 3D mapping gösterisiyle birlikte kullanıcılarıyla buluştu.

3 - 10 Aralık tarihleri arasında her akşam 18.15 itibarıyla Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşen 3D mapping gösterisi, tarihi mekanın görülebildiği her noktadan izlendi. Marka, bu çalışma ile milyonlarca kişiye ulaştı.

B ve C segmentlerinde en fazla ilgi gören marka oldu

Renault, Clio modeli ile B segmentinde ve Megane Sedan modeliyle C segmentinde yılın en fazla ilgi gören markası olmayı başararak bu alanda iki ayrı ödül elde etti. - İSTANBUL