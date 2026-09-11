Rekoltenin yüksek olduğu incirde ihracat rekoru bekleniyor

Türkiye'nin incir deposu Aydın'da bugünlerde ihracat telaşı yaşanıyor. Ekim ayı ortalarında başlayan ihracat, bu yıl uygun hava şartları ve yüksek rekoltenin de etkisiyle 28 Eylül'e çekildi. Bu sezon 370 milyon dolarlık ihracat rekorunun da aşılması bekleniyor.

Dünya incir üretiminde birinci sırada yer alan Türkiye'de 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bol yağış ve uygun hava şartları incir rekoltesine de olumlu yansıdı. Kuru incirde ihracat mesaisi bu yıl her zamankinden erken başladı. Doğal ortamlarda kurutulan incirler işletmelerde özenle paketleniyor.

Dünyanın en iyi ve en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde hummalı bir çalışmaya giren işletmeler hem ihracat hem de iç piyasaya ürün hazırlamak için durmadan çalışıyor. İlçede yaklaşık 20 yıldır incir ihracatı yapan işletmelerde kadınların hünerli ellerinde tek tek işlenen incirler özenle paketlenerek son şekline kavuşuyor.

"Dünyada en kaliteli incirin yetiştiği bölgeyiz"

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da çalışmaları yerinde izlemek ve sezonun hayırlı olmasını dilemek amacıyla ziyaret ettiği işletmede sektörün sorunlarını değerlendiren Başkan Arslan, "Öncelikle bu sezonun bütün üyelerimize, tüccarlarımıza, yetiştiricilerimize hayırlı, bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Nazilli Ticaret Odası'nın sorumluluk sahası olan bu bölge aynı zamanda dünyada en kaliteli inciri olan Sarılop İncirin yetiştirildiği bir bölgedir. Bu yıl yağışların bol ve bereketli olmasından dolayı, rekolte yüzde 50 oranında arttı. Artı, bizim ürünün içindeki kalite düşüklüğü dediğimiz kalitesiz ürünlerin minimumda olduğu, bunları da üst üste koyduğunuz zaman yani bu sene yüzde 70, yüzde 80 rekolte artışı oldu. Bu artışın da bu sene hem ihracat anlamında hem de yerelde, özellikle Türkiye içinde yaşayan vatandaşlarımızın daha uygun incir yemesine bir imkan olacağını düşünüyoruz. Şu andaki satışlar da o yönde. Geçen seneye göre yüzde 20, yüzde 30 daha bir düşük fiyatla satışlar yapılıyor. Bu ürünlerin de bu kadar bol olması, bu yıl özellikle bunun sürdürülebilir olup devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Üreticinin beklediği fiyatlar aşağıda"

Başkan Arslan, "Tabii ki bu sene ister istemez geçen senenin beklentisi olan fiyatlara maalesef erişilemediği, yani üreticinin beklentisi noktasında yüzde 40 fiyatların daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Ayrıca özellikle bizim geçen yıl ihracat yapan üyelerimizin Avrupa Birliği'nin kontrol dediğimiz numuneleri alma oranlarını artırmalarından kaynaklı, özellikle bizim ülkemizden giden ürünlere artırmalarından dolayı, bir de bizde okratoksin denen bir bakterinin incirde bulunması ve bu bakterinin de özellikle gözle görünür olmadığı, laboratuvar ortamı hariç hiçbir şekilde tespit edilemeyen bir sıkıntıyı beraberinde getirdiği için sıkıntılar yaşanıyor. Bizim üyelerimizin bunu test etme şansı da maalesef yok. Buradan Avrupa'ya akredite laboratuvarlar tarafından kontroller yapıldıktan sonra gönderiliyor. Orada yapılan testler sonucunda bakteri çıktığı zaman bütün malı maalesef geri iade ediyor. Navlun giderinden tutun da bütün giderler bizim buradaki ihracatçımız tarafından karşılanıyor. Geri geldiği zaman en büyük ikinci sorunumuz, bu ürün bizim ihracatçımıza teslim edilmediği, bütün ürün imha edildiği zaman bizim bu yıl ihracatçımız özellikle bu konuda ihracat yapma konusunda çok isteksiz olunca bu fiyatların da geri çekilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi o. Yani bu konuda da biz yetkililerimizden, devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bunun desteklenmesi lazım, korunması lazım, ihracatçımızın desteklenmesi lazım. Sıkıntılarını minimize etmek lazım ki biz ülkemizde bu bölgemizde yaşayan üyelerimizin, vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyetinin giderilmesi, daha iyi rakamlara satması gerekiyor. Bölgemizde müstahsil dediğimiz üreticilerin, fiyat konusunda beklentileri karşılanırsa, bir dahaki sene ürünlerine daha çok bakma, daha kaliteli ürün yetiştirip sizlere sunma imkanı olacaktır. Onun için inşallah devlet büyüklerimiz de bu konuda desteklerini esirgemezler. Bizim ihracatçılarımızın sıkıntılarını çözme konusunda çaba gösterilir. Bize yapılan çifte standart, Avrupa Birliği'ndeki bu uygulamalar da minimize edilir. Biz de Avrupa Birliği olsun, farklı ülkelere rahat ihracat yapma konusunda üyelerimizin önü açılırsa bizim iç pazarın talepleri de müstahsilin beklentisi de karşılayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Fuarlarda stant açarak üyelerimize destek oluyoruz"

Başkan Arslan son olarak üyelerini ihracat yapma konusunda fuar destekleri verdiklerini de ifade ederek: "Biz oda olarak bununla alakalı ne yapıyoruz, özellikle ürünlerimizle alakalı? Her sene biz özellikle iki senede bir Almanya'da yapılan Anuga Fuarı, bu sene Fransa Sial'de olan fuar var. Bunlara devamlı stant açarak katılıyoruz. Bizim burada ihracat yapmayan, yeni ihracat yapmaya aday olan üyelerimizi kendilerini bizimle fuara katılmalarını sağlıyoruz. Orada stantlarımızda müşteri diyaloglarını birebir ilişki haline getirerek üyelerimizin dışarıdaki İncir satın almak isteyen tüccarlarımızla buluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bölgemizin değerini geleceğe taşıyoruz"

Bölgede incir işletmesi sahibi olan genç girişimcisi Hüseyin Çamurcu, "Yeni sezonun üreticilerimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizin değerlerini geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenen genç bir girişimci gözüyle kuru inciri yalnızca bir tarım ürünü değil, dünya pazarında güçlü bir Türk markası şeklinde görüyorum. Özellikle Nazilli'mizde yetişen Sarılop inciri, kendine özgü lezzeti, aroması ve yüksek kalitesiyle hem ülkemizde hem de dünya pazarında öne çıkan en değerli ürünlerimizden biri. Bizim en büyük hedeflerimizden biri de bu değeri koruyarak gelecek nesillere taşımak. Bu sezon kaliteyi, gıda güvenliğini ve sürdürülebilir ihracatı ön planda tutup ürünlerimizi dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız, üreticimizin emeğine daha fazla değer katmak ve Nazilli incirinin dünya pazarındaki gücünü her geçen yıl daha da artırmak. Bizim için ihracat sadece ürün göndermek değil; ülkemizin üretim gücünü, kalitesini ve Nazilli'nin sahip olduğu bu eşsiz değeri dünyaya tanıtmak anlamına geliyor" dedi.

"20 yıldan fazladır ihracat yapmaktayız"

İncir işletmecisi Çetin Çamurcu da "Biz yaklaşık 20 yılı aşkın süredir yurt dışına ihracat yapıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, diğer dünya ülkeleriyle beraber toplamda 17-18 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu arada bölgemizde dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Nazilli, Nazilli'den Beydağ'a kadar uzanan bu coğrafyada bu kaliteli incirleri alıp en titiz şekilde, hijyene dikkat ederek, kaliteden ödün vermeden bu ürünleri işleyip, hazırlayıp Avrupa ülkelerine, yurt dışına satıyoruz. Hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz hem de bu Nazilli'mizde yetişen kaliteli, değerli ürünü katma değer koyarak daha iyi şekilde değerlendirme şansımız oluyor" diye konuştu.

İşletmeci Çetin Çamurcu, tanıtım ve ihracat konularında büyük desteklerinden dolayı Oda Başkanı Nuri Arslan'a da teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı