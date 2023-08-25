Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos Ayında Azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, ağustos ayında mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9'a geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, ağustos ayında mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, ağustos ayı iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksini bugün açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 105 seviyesinde oldu. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9'a geriledi. Aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde ise 77,2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,9'a yükseldi.