Ramazanda çevrim içi siparişler iftar öncesi saatlerde yoğunlaştı

Ramazan döneminde, çevrim içi siparişlerde, özellikle iftar öncesi saatlerde belirgin yoğunluk yaşanırken, tüketiciler sepete en çok temel gıda, içecekler, atıştırmalıklar, hurma, tatlı malzemeleri, fırın ürünlerini ekliyor ve kampanyalı ürünleri tercih ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ramazan ayının başlaması, perakende sektöründe artan talep ve değişen tüketici davranışlarının etkisiyle, piyasada her yıl belirli bir hareketlilik oluşturuyor.

Bu dönemde, özellikle temel gıda ürünlerine talep artarken, ramazan kolisi ve sosyal yardım amaçlı alışverişler de devam ediyor. Çevrim içi siparişlerde ise belirli saatlerde yoğunluk yaşanıyor.

"Tüketiciler, ihtiyaç odaklı alışveriş davranışı sergiliyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakendecilik Sektör Meclisi Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ramazan döneminin gıda perakendesi açısından her yıl hareketlilik oluşturduğunu, bu yıl ise tüketici davranışlarının daha temkinli ve planlı bir seyir izlediğini söyledi. Harcama bütçelerindeki baskı nedeniyle tüketicilerin daha kontrollü, ihtiyaç odaklı ve kampanyaları takip eden bir alışveriş davranışı sergilediğine işaret eden Özpamukçu, bu nedenle sektörde yüksek hacimli bir sıçramadan ziyade, dengeli ve yönetilebilir bir artış gözlemlendiğini aktardı.

Ramazan ayında alışveriş sepetlerinde bakliyat, pirinç, makarna, yağ, un, şeker, hurma, çorbalık ürünler ve içecekler gibi temel gıda kategorilerinde belirgin talep artışı yaşandığına dikkati çeken Özpamukçu, pratik olması sebebiyle hazır çorba, tatlı malzemeleri ve paketli ürünlerin de sıkça tercih edildiğini kaydetti.

Özpamukçu, özellikle et, kıyma, tavuk, kırmızı et ürünleri, pide ve fırın mamulleri ile sebze ve meyvede, iftar sofralarına yönelik bir hareketliliğin söz konusu olduğunu belirtti. Bu taze ürün kategorisinde bulunan ürünlerdeki artışın, çift haneli oranlara yaklaştığını vurgulayan Özpamukçu, "Temel paketli ürünlerde, daha istikrarlı ve yaygın bir talep yükselişi gözleniyor. Gıda dışı kategorilerde ise sofra ürünleri, küçük ev gereçleri ve temizlik ürünlerinde, sınırlı ancak dönemsel bir hareketlilik oluşuyor. Fakat ana ağırlık, yine gıda tarafında kalıyor." diye konuştu.

"Yardımlar daha esnek ve ihtiyaç odaklı"

Özpamukçu, ramazanda sosyal yardım amaçlı alışverişlerin, bu yıl da dayanışma refleksinin güçlü şekilde devam ettiğini gösterdiğini dile getirerek, kolilerde ağırlıklı olarak un, yağ, şeker, pirinç, makarna, bakliyat, salça, çay ve uzun raf ömrüne sahip temel gıda ürünlerinin yer aldığını bildirdi.

Artan maliyetler nedeniyle adet bazında daha dikkatli planlama yapılırken, hediye kartı uygulamalarının da yaygınlaşmasıyla yardımların daha esnek ve ihtiyaç odaklı hale geldiğinin altını çizen Özpamukçu, bu yaklaşımın hem israfı azalttığını hem de yardımların daha doğru ürün karmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladığını anlattı.

Özpamukçu, ramazan döneminde çevrim içi siparişlerde ise özellikle iftar öncesi saatlerde belirgin bir yoğunluk yaşandığını ve bu anlarda tüketicilerde hızlı teslimat beklentisinin öne çıktığını ifade etti. Tüketicilerin, daha planlı alışveriş yapmakla birlikte, eksik tamamlama alışverişleri için çevrim içi platformları sıklıkla kullandığını aktaran Özpamukçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerin, çevrim içi sepetlerinde en çok temel gıda ürünleri, içecekler, atıştırmalıklar, hurma, tatlı malzemeleri ve fırın ürünleri yer alırken, kampanyalı ürünler de önemli bir pay tutuyor. Dijital kuponlar ve ramazana özel kampanyalar, çevrim içi kanalın büyümesini destekleyen unsurlar olarak dikkat çekiyor. Benzer şekilde, ev dışı tüketimde de menülerde ramazan ayına özel düzenlemeler yapılmış durumda. Hem restoranlarda hem de eve servislerde, ramazan menülerinde önemli talep artışları görülüyor."

"Promosyonlu ürünlerin toplam satış içindeki payı arttı"

Özpamukçu, ramazan ayında promosyonlu ve indirimli ürünlerin toplam satışlar içindeki payının da belirgin şekilde arttığını belirterek, tüketicilerin bu dönemde fiyat karşılaştırmasına daha duyarlı davrandığını söyledi.

Bu dönemde, kampanyaların tüketiciler tarafından daha yakından takip edildiğini vurgulayan Özpamukçu, özellikle temel gıda kategorilerinde sabit fiyat uygulamaları, çoklu alım kampanyaları ve ramazana özel indirim setlerinin, satışların önemli bir bölümünü oluşturduğunu bildirdi. Organize gıda perakendesinin, tedarik zincirindeki maliyet baskılarına rağmen bu dönemde dengeleyici bir rol üstlendiğine işaret eden Özpamukçu, bu kapsamda kampanya oranlarının artırıldığını, temel ürünlerde fiyat sabitleme çalışmalarının yapıldığını ve bu desteklerle tüketici üzerindeki yükün hafifletilmeye çalışıldığını belirtti.

Ramazan ayı sonrasında, sektörün talebin normalleşmesini ve harcamalarda görece dengelenme beklediğine değinen Özpamukçu, tüketici tarafında ise fiyat hassasiyetinin devam edeceğini, ihtiyaç odaklı ve planlı alışveriş eğiliminin süreceğini söyledi.

Sektör açısından maliyet yönetimi, tedarik zinciri sürekliliği ve fiyat istikrarının korunmasının en önemli başlıklar olmaya devam edeceğine değinen Özpamukçu, orta vadede organize perakende sektörünün, enflasyonla mücadelede dengeleyici rolünü sürdürmesinin ve dijitalleşme yatırımlarının hız kazanmasının beklendiğini kaydetti.

Özpamukçu, ürün güvenilirliğinin daha da yüksek seviyede tesis edilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Organize perakendeciler olarak önceliğimiz, gıda arz güvenliğinin izlenebilir, şeffaf, denetlenebilir bir tedarik zinciri altyapısıyla, ülkemizde tam anlamıyla sağlanabilmesi. Bunun için ülkemizin planlı tarım ve hayvancılıktan başlayan, izlenebilir yapılarının güçlendirildiği, gıda kaybının azaltıldığı ve enflasyonla mücadeledeki rolünün güçlendiği gıda tedarik zincirini, tüm paydaşlarımızla geliştirmeye odaklanıyoruz."